تنسيق معهد فني تمريض 2022 المرحلة الثانية في جميع المحافظات المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق معهد فني تمريض 2022 بشكل رسمي وذلك خلال مؤتمر صحفي رسمي وقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول في المعهد الفني للتمريض 2022-2023 بالدرجات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من علمي علوم لهذا العام ولم يستطيعوا اللحاق بكليات ومعاهد المرحلة الاولى في مصر لهذا العام. وقد حدد البيان الصادر عن الوزارة تفاصيل أعلى معهد فني تمريض وكذلك ذكر أقل درجات للقبول من قبل معاهد التمريض في مصر هذا العام.

تنسيق معهد فني تمريض 2022

تنسيق معهد فني تمريض 2022 يستقبل الطلاب الذين لم يوفقوا في الإلتحاق بكليات ومعاهد المرحلة الأولى وتحديدا من طلاب القسم علمي علوم فقط وننشر لكافة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والراغبين في الالتحاق بمعاهد التمريض تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالترتيب التصاعدي من الأعلى إلى الأقل درجة في 18 معهد بالمرحلة الثانية، حيث جاء أعلى حد أدنى للقبول لمعهد فني تمريض في الحد الأدنى للقبول لمعهد فني تمريض الفيوم وجاء ذلك بمجموع 260 درجة، أما أقل درجات كانت للمعهد الفني بمستشفى وادي النيل، بمجموع 250 درجة.

تنسيق المعهد الفني للتمريض المرحلة الثانية

نقدم لكم الان تنسيق معهد فني تمريض 2022 المرحلة الثانية تابعو:

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 250.

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف 248.

فنى تمريض طنطا 327.

فنى تمريض المنصورة 326.

فنى تمريض الزقازيق 314..

فنى تمريض كفر الشيخ 311.

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 311.

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 310.

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 308.

فنى تمريض الإسكندرية 307.

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 303.

فنى تمريض المنيا 293.

فنى تمريض أسيوط 293.

فنى تمريض سوهاج 290.

فنى تمريض جنوب الوادي 289.

فنى تمريض بنها 286.

فنى تمريض بني سويف 269.

فنى تمريض الفيوم 260.

التقديم في معاهد التمريض 2022

يمكن للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بمعهد التمريض المسارعة في تقديم أوراقهم ومستنداتهم الرسمية لحجز مكان في المعاهد المختلفة وفقا للمحافظة التي يسكنها أو القريبة منه أو المعهد الأقرب لمجموعه الذي حصل عليه في الثانوية العامة لعام 2022 وفقا للحد الأدنى لكل معهد من هذه المعاهد المذكورة في الأعلى، وهناك عدة شروط يجب توافرها للقبول في المعاهد الخاصة بالتمريض متعلقة بالجنسية وبحسن السير والسلوك واللياقة البدنية والنفسية وتجاوز الكشف الطبي بنجاح بالإضافة إلى الحصول على مجموع درجات تفوق الحد الادنى للقبول.