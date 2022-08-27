موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث ضمن منافسات الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة للمباراة

ينتظر الكثيرون تحديد موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث، حيث يستعد فريق ليفربول الانجليزي فريق النجم الدولي المصري محمد صلاح لمواجهة نظيره فريق بورنموث في المباراة المرتقبة والتي تجمع الفريقين يوم اليوم السبت بتاريخ 27-8-2022، وسوف يتم عقد هذه المباراة على أرض ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدوري الانجليزي وهذه المباراة تقام ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج ويترقب الكثير من عشاق الكرة مشاهدة هذه المباراة بفارغ الصبر خاصة لوجود النجم المصري محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول في هذه المباراة.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث

يستعد النجم محمد صلاح وفريقه ليفربول الانجليزي لخوض مباراة جديدة ضمن مباراة الدوري الممتاز الانجليزي لعام 2022 2023 وذلك ضد فريق بورنموت ويم نقل هذه المباراة اليوم السبت بتاريخ 27 أغسطس الجاري، وسوف يتم إذاعة المباراة على الشاشات العربية على بشكل حصري وسوف يتم إذاعة المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تقوم بعض القنوات العربية بنقل المباراة بشكل حصري حديث تحتكر بعض القنوات إذاعة كافة مباريات الدوري الانجليزي بشكل عام ومبارات فريق ليفربول بشكل خاص نظراً لتواجد اللاعب المصري الدولي محمد صلاح نظرا لشعبيته الكبيرة لدى المصريين بشكل خاص والوطن العربي كله بشكل عام، وجدير بالذكر أن هذا هو الاسبوع الرابع في منافسات الدوري الانجليزي.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول وبورنموث 2022

تستعد مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية لنقل المباراة بشكل حصري في الوطن العربي حيث خصلت على النقل الحصري لجميع البطولات الإنجليزية وعلى رأسها بطولة الدوري الإنجليزي، وتخصص قناة بي إن سبورت 1 بريميم لنقل مبارات ليفربول بالذات وخاصة المباراة القادمة وهي أحداث مباراة ليفربول وبورنموث السبت 27 أغسطسن وقد قام المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بعقد مؤتمر صحفيً مذاع للحديث عن تفاصيل مواجهة فريقه ضد بورنموث ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز وقام بشرح وضع لاعبي ليفربول وعدد الإصابات في صفوف فريق ليفربول وأيضًا تطرق إلى الحديث بشأن سوق الانتقالات الخاص بالفريق هذا الصيف، وهذا قبل مواجهة الفريق اليوم لنظيره بورنموث.