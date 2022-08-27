قوائم الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي tansik.gov.eg

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يتطلع طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق، للتعرف على الكليات والمعاهد المتاحة لهم في تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2022، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي أنه من حق كل طالب ناجح في الثانوية العامة، الحصول على مقعد للدراسة في إحدى الكليات الحكومية أو المعاهد العليا، وتم الإعلان عن قوائم الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق الجامعات، وذلك بعد أن كانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت في وقت سابق نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، وتتزايد تباعاً حالة القلق والتوتر بين طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق، تطلعاً للتعرف على الأماكن المتاحة لهم في تنسيق الكليات والتي نوضحها تفصيلياً في المقال الحالي.
تنسيق المرحلة الثالثة 2022
أعلن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، أنه يتوافر لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2022، أماكن شاعرة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، حيث أن الكليات المتاحة تتلخص في كليات التربية تعليم ابتدائي وطفولة، وبعض الأماكن المتاحة في كليات السياحة والفنادق والتربية الرياضة والنوعية والموسيقية والفنية، بالإضافة إلى أماكن متاحة في المعاهد العليا المتوسطة والخاصة والمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بمختلف المحافظات.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية
أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وتم اتاحة الإستعلام عن النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي، للإعلان عن احصائيات ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ويمكن التعرف على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
- الضغط على أيقونة “خدمات تنسيق الثانوية العامة”.
- اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.
- ادخال رقم الجلوس والرقم السري.
- الضغط على عرض النتيجة.
يذكر أن وزارة التعليم العالي، كانت قد حددت الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2022، وذلك للشعب العلمية والرياضية والأدبية، والتي كانت على النحو التالي:-
- الحد الأدن للقبول في تنسيق المرحلة الثانية (علمي): 254.5 درجة فأكثر بنسبة 62.7%، بإجمالي عدد طلاب 186 ألف و618 طالب وطالبة.
- الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية (أدبي): 238 درجة فأكثر بنسبة 58.5%، بإجمالي عدد طلاب 56 ألف و404 طالب وطالبة.
- ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين في المرحلة الثانية من التنسيق للشعبتين العلمية والأدبية 243 ألف و22 طالب وطالبة.
الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثالثة 2022
تربية نوعية موسيقية دمياط.
تربية نوعية فنية مطروح.
تربية نوعية موسيقية أسوان.
تربية (تعليم ابتدائي) العريش.
تربية (طفولة) العريش.
تربية رياضية بنات العريش.
تربية نوعية موسيقية القاهرة.
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.
تربية رياضية بنات السويس.
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.
الفني التجاري بالعريش.
تربية رياضية بنات أسوان.
تربية موسيقية حلوان.
تربية نوعية فنية عين شمس.
تربية نوعية موسيقية عين شمس.
تربية رياضية بنين العريش.
تربية نوعية فنية الإسكندرية.
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.
تربية نوعية موسيقية بورسعيد.
المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.
تربية رياضية بنات الوادي الجديد.
تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر.
الفني للفنادق بورسعيد.
الفني للفنادق قنا.
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.
تربية شعبة تربية فنية السويس.
تربية رياضية بنات الفيوم.
المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد.
تربية رياضية بنين مطروح.
تربية نوعية موسيقية المنصورة.
العالي خدمة اجتماعية المنصورة.
الفني التجاري بدمياط.
الفني التجاري بأسيوط.
الفني التجاري بأسوان.
الفني التجاري بالزقازيق.
الفني التجاري بسوهاج.
الفني التجاري بقنا.
الفني التجاري بالمحلة الكبرى.
تربية رياضية بنين الزقازيق.
تربية رياضية بنات الزقازيق.
تربية نوعية فنية الفيوم.
تربية (طفولة) أسوان.
الفني التجاري بشبرا.
الفني التجاري بالمطرية.
الفني التجاري بالإسكندرية.
الفني التجاري بطنطا.
الفني التجاري بقويسنا.
الفني التجاري بالمنصورة.
الفني التجاري ببورسعيد.
تربية نوعية فنية المنصورة.
تربية رياضية بنين أسوان.
تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.
تربية رياضية بنين طنطا.
تربية رياضية بنات طنط
تربية نوعية فنية دمياط.
تربية رياضية بنين بورسعيد.
تربية نوعية فنية القاهرة.
تربية رياضية بنين كفر الشيخ.
تربية رياضية بنات كفر الشيخ.
تربية رياضية بنات المنصورة.
تربية نوعية أسوان.
تربية نوعية فنية أسوان.
تربية العريش.
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا.
تربية رياضية بنات الإسكندرية.
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد
تربية رياضية بنين حلوان.
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.
تربية فنية حلوان بالزمالك.
تربية نوعية فنية جنوب الوادي.
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم.
تربية رياضية بنين المنصورة.
تربية رياضية بنين دمياط.
تربية رياضية بنات بورسعيد.
تربية نوعية موسيقية أسيوط.
تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.
تربية نوعية فنية بورسعيد.
تربية رياضية بنات أسيوط.
تربية رياضية بنين أسيوط.
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.
تربية رياضية بنات جنوب الوادي.
المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022
تربية رياضية بنين جنوب الوادي.
العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس.
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح.
تربية نوعية فنية سوهاج.
تربية نوعية موسيقية سوهاج.
تربية رياضية بنين الوادي الجديد.
تربية نوعية سوهاج.
تربية رياضية بنين السويس.
العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر الجديدة.
المعهد العالي للغات بالمنصورة.
المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.
تربية رياضية بنات سوهاج.
تربية رياضية بنين سوهاج.
معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية.
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة – محاسبة – تجارة خارجية).
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.
معهد المنيا العالي للغات.
تربية نوعية موسيقية المنوفية.
تربية رياضية بنين مدينة السادات.
تربية رياضية بنات مدينة السادات.
تربية نوعية فنية بنها.
تربية رياضية بنين بنها.
معهد عالي خدمه اجتماعية بكفر صقر شرقية.
العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية “إيجوث”.
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس.
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر.
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر.
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم.
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