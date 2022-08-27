قوائم الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي tansik.gov.eg

يتطلع طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق، للتعرف على الكليات والمعاهد المتاحة لهم في تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2022، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي أنه من حق كل طالب ناجح في الثانوية العامة، الحصول على مقعد للدراسة في إحدى الكليات الحكومية أو المعاهد العليا، وتم الإعلان عن قوائم الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق الجامعات، وذلك بعد أن كانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت في وقت سابق نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، وتتزايد تباعاً حالة القلق والتوتر بين طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق، تطلعاً للتعرف على الأماكن المتاحة لهم في تنسيق الكليات والتي نوضحها تفصيلياً في المقال الحالي.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، أنه يتوافر لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2022، أماكن شاعرة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، حيث أن الكليات المتاحة تتلخص في كليات التربية تعليم ابتدائي وطفولة، وبعض الأماكن المتاحة في كليات السياحة والفنادق والتربية الرياضة والنوعية والموسيقية والفنية، بالإضافة إلى أماكن متاحة في المعاهد العليا المتوسطة والخاصة والمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بمختلف المحافظات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وتم اتاحة الإستعلام عن النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي، للإعلان عن احصائيات ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ويمكن التعرف على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

الضغط على أيقونة “خدمات تنسيق الثانوية العامة”.

اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

ادخال رقم الجلوس والرقم السري.

الضغط على عرض النتيجة.

يذكر أن وزارة التعليم العالي، كانت قد حددت الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2022، وذلك للشعب العلمية والرياضية والأدبية، والتي كانت على النحو التالي:-

الحد الأدن للقبول في تنسيق المرحلة الثانية (علمي): 254.5 درجة فأكثر بنسبة 62.7%، بإجمالي عدد طلاب 186 ألف و618 طالب وطالبة.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية (أدبي): 238 درجة فأكثر بنسبة 58.5%، بإجمالي عدد طلاب 56 ألف و404 طالب وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين في المرحلة الثانية من التنسيق للشعبتين العلمية والأدبية 243 ألف و22 طالب وطالبة.

الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثالثة 2022