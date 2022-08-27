نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات لطلاب الشعبتين “علمي وادبي” في المقال التالي
أعلنت وزارة التعليم العالى أخيرا عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بشكل رسمي في مؤتمر مذاع موضحة فيه كل تفاصيل القبول والحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المرحلة الثانية المختلفة ومنها المعاهد والكليات للاقسام العلمية والأدبية، وقد ظهرت نتيجة التنسيق بشكل رسمي ونهائي ويمكن لجميع الطلاب معرفة الكلية أو المعاهد الذي تم ترشيحهم له عن طريق الدخول لموقع التنسيق الرسمي ورؤية النتيجة والكلية التي تم قبولهم فيها.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
ظهرت بالفعل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية في مصر لجميع كليات ومعاهد المرحلة الثانية ويمكن لجميع الطلاب والطالبات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والكلية التي تم قبولهم فيها عن طريق موقع التنسيق الرسمي التي اتاحتة وزارة التربية والتعليم للطلاب، وذلك عن طريق الدخول الي الموقع ومن ثم ادخال بياناتك ثم تظهر لك بطاقة الترشيح.
الحد الأدنى للقبول في كليات ومعاهد المرحلة الثانية
ظهر الحد الأدنى للقبول في كليات ومعاهد 2022-2023 المرحلة الثانية في مصر وهي كالتالي:
- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354.
- ألسن كفر الشيخ 351.
- الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 348.
- سياسة واقتصاد السويس 345.
- سياسة واقتصاد بني سويف 340.
- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338.
- ألسن عين شمس 338.
- ألسن الفيوم 337.
- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333.
- ألسن بني سويف 333.
- ألسن المنيا 332.
- ألسن سوهاج 331.
- إعلام القاهرة 330.
- ألسن أسوان 330.
- ألسن الأقصر 329.
- الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328.
- إعلام المنوفية 327.
- آثار دمياط 326.
- آثار عين شمس 324.
- آثار القاهرة 323.
- تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 323.
- حقوق سوهاج 323.
- إعلام بني سويف 321.
- آثار و لغات مطروح 320.
- آثار الفيوم 319.
- الاعاقة والتأهيل بني سويف 319.
- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319.
- آثار أسوان 318.
- آثار الأقصر 317.
- آثار سوهاج 316.
- إعلام جنوب الوادي 316.
- آثار جنوب الوادي 315.
- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315.
- تربية الإسكندرية 312.
- تربية الزقازيق 312.
- تربية بور سعيد 311.
- تربية عين شمس 310.
- تربية المنصورة 308.
- تربية طنطا 307.
- آداب العريش 303.
- فنون جميلة (فنون) حلوان 303.
- تربية بنها 303.
- تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 302.
- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301.
- آداب القاهرة 300.
- فنون جميلة (فنون) المنصورة 299.
- تربية دمنهور 298.
- تربية المنوفية بشبين الكوم 298.
- تربية مطروح 296.
- حقوق دمياط 296.
- تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296.
- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 296.
- تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 295.
- تربية طفولة مبكرة المنصورة 293.
- تربية حلوان 293.
- تجارة المنصورة 292.
- تربية المنيا 292.
- تجارة دمياط 292.
- آداب عين شمس 291.
- تجارة القاهرة 291.
- آداب الإسكندرية 290.
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