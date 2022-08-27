نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات لطلاب الشعبتين “علمي وادبي”

أعلنت وزارة التعليم العالى أخيرا عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بشكل رسمي في مؤتمر مذاع موضحة فيه كل تفاصيل القبول والحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المرحلة الثانية المختلفة ومنها المعاهد والكليات للاقسام العلمية والأدبية، وقد ظهرت نتيجة التنسيق بشكل رسمي ونهائي ويمكن لجميع الطلاب معرفة الكلية أو المعاهد الذي تم ترشيحهم له عن طريق الدخول لموقع التنسيق الرسمي ورؤية النتيجة والكلية التي تم قبولهم فيها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

ظهرت بالفعل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية في مصر لجميع كليات ومعاهد المرحلة الثانية ويمكن لجميع الطلاب والطالبات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والكلية التي تم قبولهم فيها عن طريق موقع التنسيق الرسمي التي اتاحتة وزارة التربية والتعليم للطلاب، وذلك عن طريق الدخول الي الموقع ومن ثم ادخال بياناتك ثم تظهر لك بطاقة الترشيح.

الحد الأدنى للقبول في كليات ومعاهد المرحلة الثانية

ظهر الحد الأدنى للقبول في كليات ومعاهد 2022-2023 المرحلة الثانية في مصر وهي كالتالي: