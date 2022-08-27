نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq ونتائجنا

نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول أصبحت محل بحث كبير جداً الآن، وذلك مع تردد بعض الأخبار عن قرب إعلان نتيجة السادس الإعدادي 2022 العلمي والأدبي الدور الأول، ينتظر آلاف الطلاب والطالبات موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي 2022 بالاسم والمحافظة، وجدير بالذكر أن وزارة التعليم لم تعلن حتى الآن موعد محدد لإعلان النتيجة، ومن ناحية أخرى فقد انتهت وزارة التربية العراقية من تصحيح كافة الأوراق الامتحانية والدفاتر الخاصة بالطلاب، وبنسبة كبيرة أوشكت الوزارة على الانتهاء من تصحيح الدفاتر ورصد الدرجات تمهيداً لاعتماد النتيجة ورفعها على موقع وزارة التربية العراقية وبعدها على موقع نتائجنا، ونحن هنا في موقع ثقفني نتابع آخر أخبار النتيجة لحظة بلحظة حتى نأتيكم بكل جديد وحصري، وحتى نقدم لكم الأخبار الصحيحة من المصادر الرسمية.

نتائج السادس الإعدادي 2022 العلمي والأدبي

تعمل وزارة التربية العراقية على الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والتجميع ورصد الدرجات. كما أن الأخبار الواردة من لجان التصحيح تشير إلى أن نتائج السادس الإعدادي 2022 الأدبي والعلمي جيدة، لكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد الإعلان عن النتيجة، ومن المتوقع أن يتم رفع النتيجة على موقع الوزارة منتصف الأسبوع الحالي أو مع نهاية شهر أغسطس 2022 على أقصى تقدير.

رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الإعدادي 2022 الدور الأول

يتم الاستعلام عن النتيجة إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية العراقية الرسمي وموقع نتائجنا. ويتم استخراج النتيجة بعد القيام بالخطوات التالية:-

في البداية يجب الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني epedu.gov.iq.

الخطوة الثانية قم بالضغط على أيقونة “نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول”.

ثالث الخطوات قم بإدخال رقم الجلوس “رقم المقعد” الخاص بالطالب والمحافظة في الخانة المخصصة لذلك.

رابعاً يتم النقر على زر “إظهار النتيجة”.

موعد إعلان نتيجة السادس من موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

حتى الآن لم تحدد وزارة التربية العراقية موعد محدد لإعلان النتيجة فيه. لكن تشير بعض الأخبار والتي لا نعلم مدى صحتها أن النتائج سوف يتم الإفراج عنها في الساعات القليلة القادمة. وأن النتائج جاهزة للرفع على موقع الوزارة لذلك من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع. ونحن هنا في موقع ثقفني نتابع النتيجة لحظة بلحظة من مصادرها الرسمية حتى نأتيكم بها فور الإعلان عنها.