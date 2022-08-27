تنسيق معاهد الهندسة 2022|| الحد الادني للقبول بمعاهد الهندسة المرحلة الثانية في جميع المحافظات

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة تصريحات بخصوص تنسيق معاهد الهندسة في مصر حيث تم ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته للإعلان عن الحدود الدنيا للقبول في الكليات والمعاهد المصرية، ومنها معاهد الهندسة حيث جاء ذكر تنسيق معاهد الهندسة 2022-2023 والحد الأدنى للقبول بها بالدرجات، ومن المعلوم أن معاهد الهندسة تفتح ابوابها للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من شعبة علمي رياضة وكذلك تقبل الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للقبول بها كما جاء في المؤتمر تصريحات هامة بخصوص الأماكن الخالية لطلاب المرحلة الثانية في معاهد الهندسة 2023 الحكومية، بما في ذلك المعاهد التي تقبل بمصروفات وبدون مصاريف وجاءت المعاهد التي بها أماكن خالية في كل من المنصورة، طنطا، الشروق، كفر الشيخ، التجمع الخامس وغيرها.

تنسيق معاهد الهندسة 2022

وجاء الحد الأدنى من تنسيق معاهد الهندسة 2022- 2023 المرحلة الثانية بمجموع 308 وهو أعلى مجموع في المعاهد بينما جاء أقل مجموع للقبول في المعاهد بمجموع 246 درجة، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نوافيكم بكافة التفاصيل عن المعاهد في الفقرة التالية.

تنسيق معاهد الهندسة المرحلة الثانية

نقدم لكم الان مجموع معاهد الهندسة 2022 بجميع المحافظات تابعو: