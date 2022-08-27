نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق معاهد الهندسة 2022|| الحد الادني للقبول بمعاهد الهندسة المرحلة الثانية في جميع المحافظات في المقال التالي
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة تصريحات بخصوص تنسيق معاهد الهندسة في مصر حيث تم ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته للإعلان عن الحدود الدنيا للقبول في الكليات والمعاهد المصرية، ومنها معاهد الهندسة حيث جاء ذكر تنسيق معاهد الهندسة 2022-2023 والحد الأدنى للقبول بها بالدرجات، ومن المعلوم أن معاهد الهندسة تفتح ابوابها للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من شعبة علمي رياضة وكذلك تقبل الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للقبول بها كما جاء في المؤتمر تصريحات هامة بخصوص الأماكن الخالية لطلاب المرحلة الثانية في معاهد الهندسة 2023 الحكومية، بما في ذلك المعاهد التي تقبل بمصروفات وبدون مصاريف وجاءت المعاهد التي بها أماكن خالية في كل من المنصورة، طنطا، الشروق، كفر الشيخ، التجمع الخامس وغيرها.
تنسيق معاهد الهندسة 2022
وجاء الحد الأدنى من تنسيق معاهد الهندسة 2022- 2023 المرحلة الثانية بمجموع 308 وهو أعلى مجموع في المعاهد بينما جاء أقل مجموع للقبول في المعاهد بمجموع 246 درجة، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نوافيكم بكافة التفاصيل عن المعاهد في الفقرة التالية.
تنسيق معاهد الهندسة المرحلة الثانية
نقدم لكم الان مجموع معاهد الهندسة 2022 بجميع المحافظات تابعو:
- معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 308.
- مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 304.
- معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات.
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 298.
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 294.
- معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 293.
- معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 289.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 281.
- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 281.
- العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 279.
- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 279.
- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 278.
- معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 278.
- معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 277.
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 276.
- المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 273.
- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 272.
- الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 270.
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 269.
- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 267.
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 265.
- ع.هندسة وتكنوالعبور 21 طريق بلبيس الصحراوى 264.
- معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 262.
- معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 262.
- القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 260.
- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 260.
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