روسيا: العقوبات الغربية تعيق تصدير منتجاتنا الزراعية

جدة - نرمين السيد - أشارت الخارجية الروسية إلى أن العقوبات الغربية تعيق تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، رغم اتفاق الحبوب الذى فتحت روسيا بموجبه ممرات بحرية أمام تصدير الحبوب الأوكرانية.





وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذى يتعين القيام به لتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.

وأكدت أنه "بغض النظر عن التصريحات الصادرة عن واشنطن وبروكسل بأن العقوبات ضد روسيا لا تشمل المواد الغذائية والأسمدة، إلا أنه حتى الآن لا تزال هناك عقبات قائمة بسبب الحجب المصرفى وقيود التأمين ونقل البضائع".

وقالت إن "حصة روسيا فى أسواق الغذاء العالمية تفوق بشكل كبير حصة أوكرانيا، ففى عام 2021 بلغت صادرات الحبوب الروسية 43 مليون طن، ومن المنتظر هذا العام زيادة هذا الرقم إلى 50 مليون طن".

وأضافت أنه لا يخفى على أحد أن ضمان الحصاد فى الدول المستوردة للأسمدة الروسية يتطلب وصول هذه الأسمدة دون عوائق، حيث تصدر روسيا 25% من احتياجات العالم من السماد، بواقع 27 مليون طن.