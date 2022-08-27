انفجار خط لأنابيب الغاز فى المكسيك

جدة - نرمين السيد - أعلن فى ولاية بويبلا المكسيكية عن انفجار تعرض له خط أنابيب "بيميكس" للغاز، وأنه تم فرض طوق حول مكان الحادث، وبدأت فرق الإنقاذ إجلاء السكان عن المناطق المحاذية للأنبوب.





وقال رجال الإنقاذ فى بيانهم: "كجزء من العمل المنسق الذى نقوم به فى منطقة الانفجار، مع السلطات البلدية، تم إنشاء ملجأ مؤقت لتقديم الدعم والرعاية للسكان. نحثكم على الابتعاد عن مكان الحادث". وتشارك الشرطة ورجال الإطفاء والحرس الوطنى ووزارة الدفاع وكذلك متخصصون فى شركة بيميكس للنفط والغاز فى إخماد الحريق. وتم تطويق موقع التسرب داخل دائرة نصف قطرها 500 متر، ولم يتم الإبلاغ عن أى وفيات أو إصابات. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، كان موظفو شركة بيميكس للنفط والغاز فى موقع ربط غير قانونى وكانوا يغلقون الأنبوب. وتضرر خط الأنابيب بسبب تحركات خاطئة للحفار أثناء عملية الحفر.

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