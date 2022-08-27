سيارات تويوتا مستعملة للبيع بسعر 6000 ريال وبالتقسيط

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إستطاعت السيارات تويوتا كامري الحصول على إهتمام العديد من المواطنين السعوديين وكذلك المقمين داخل المملكة العربية السعودية وإحتلت المركز الأول من حيث المبيعات داخل المملكة السعودية لما تتميز به من سعة الماتور وقوته بالإضافة إلى توافر جميع الكماليات الخاصة بها. سيارة تويوتا كامري موديل 2005 مستعملة للبيع متوفر للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2005 مستعملة للبيع في مدينة مكة المكرمة.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 6000 ريال سعودي.

يستطيع المشتري الحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة بدفع مقدم 1000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري تم قيادتها 196000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري بها ناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كورولا متواجدة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

تحتوي السيارة تويوتا كامري على وسائل راحة عبارة عن فرش جلد وفتحة سقف وفرش قماش وباور ومرايات كهرباء ومرايات ضم إغلاق ونوافذ أمامية كهربائية وزجاج فاميه.

السيارة مزودة بمدخل يو إس بي وبلوتوث وراديو كاسيت ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات.

السيارة متوفر بها وسادة هوائية جانبية وحساسات ونظام توزيع قوة الفرامل وكاميرا خلفية وكشافات ضباب.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0590964317 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966590964317. للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2012 مستعملة متواجد سيارة تويوتا كامري موديل 2012 مستعملة للبيع في مدينة تبوك.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 13000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة بدفع مقدم 1000 ريال سعودي وقسط شهري 750 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري تم قيادتها 150000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي أبيض. الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين. السيارة تويوتا كامري بها ريموت كنترول ونوافذ أمامية كهربائية وسادة هوائية للسائق.

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