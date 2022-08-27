كيفية اسقاط المركبات القديمة عبر منصة أبشر absher

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إسقاط المركبات عبر منصة أبشر absher، الأن يستطيع المواطنين السعوديين والمواطنين المقيميين إسقاط سياراتهم القديمة والمهملة من خلال منصة أبشر الإلكترونية عن طريق بعد الخطوات البسيطة وكانت قد أعلنت في وقت سابق الإدارة العامة للمرور عن توافر إمكانية إسقاط السيارات إلكترونيا من خلال منصة أبشر الإلكترونية وذلك خلال المهلة التصحيحية التي تم الإعلان عنها والتي قد بدأت في الأول من شهر مارس سنة 2022 ميلاديا ولمدة عام واحد فقط أي سوف تنتهي مدة المهلة التصحيحية في شهر مارس عام 2023 ميلاديا لكل السيارات التي ينطبق عليها شروط إسقاط السيارات وذلك من خلال مراكز البيع المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية. بالخطوات كيفية إسقاط المركبات من خلال منصة أبشر الإلكترونية: يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية .

. ثم يقوم بإختيار إسقاط السيارات القديمة.

بعد ذلك يقوم المواطن بتحديد المنطقة التابع لها.

وسوف تظهر أمامه كافة مراكز الإسقاط المعتمدة الموجودة بالقرب منه.

يقوم المواطن بالتوجه إلى أقرب مركز خدمة له.

ثم يقوم المواطن بتسليم السيارة واللوحة إلى مركز الخدمة وإعطائهم رمز التأكد المرسل على جواله. أهم الشروط الواجب توافرها لإسقاط السيارات التالفة من خلال منصة أبشر الإلكترونية: يجب أن يقوم المواطن بسداد كافة الغرامات المالية والرسوم المقررة على السيارة إن وجدت.

يشترط أن يكون مالك السيارة على قيد الحياة ويقوم بنفسه بعملية الإسقاط.

يشترط أن تكون رخصة السير الخاصة بالسيارة سارية المفعول.

يشترط وجود لوحة السيارة ولا يتم الإسقاط إلا بوجود لوحة السيارة.

يجب ألا يكون هناك أكثر من طلب إسقاط للسيارة الواحدة.

يجب أن يعرف المواطن أنه لا يمكن إلغاء طلب إسقاط السيارة التالفة خاصة بعد تقديم الطلب وإعطاء مركز الخدمة للمواطن رمز التأكيد.

يشترط على مالك المركز المعتمد لبيع السيارات أن يقوم بالتعهد بتسليم لوحات السيارة في خلال خمس أيام فقط من تاريخ المبايعة.

خطوات وطريقة إسقاط السيارة المهملة أو التالفة من سجل المرور:

يقوم المواطن الراغب في الإسقاط بتسليم السيارة إلى أحد المحال المرخص لها ببيع السيارات المغلي تسجيلها أو إلى إحدى مكابس الحديد مع إحضار مايثبت ذلك.

بعد ذلك يقوم المواطن بتسليم لوحات السيارة التالفة ورخصة السير الخاصة بالسيارة لإدارة المرور. عمر شويل - جدة كيفية اسقاط المركبات القديمة عبر منصة أبشر absher - ثقفني

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