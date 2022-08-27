الثالث منذ اندلاع العملية العسكرية.. مقتل مواطن أمريكى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة- فى بيان، نقلته قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم- "يمكننا تأكيد وفاة مواطن أمريكى فى أوكرانيا، واحتراما لخصوصية الأسرة، فليس لدينا أى تعليق آخر فى الوقت الحالى".

ولم تكشف وزارة الخارجية الأمريكية عن اسم المواطن أو أية تفاصيل بشأن ملابسات وفاته.

وكان قد تم الإعلان عن مقتل الأمريكى ستيفن زابيلسكى، فى شهر مايو 2022، وويلى كانسيل من سلاح مشاة البحرية، فى إبريل من العام نفسه.