سلطات مقاطعة زاباروجيا: لا ضرورة لإجلاء المدنيين

جدة - نرمين السيد - وقال روجوف حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، لا يوجد أسباب للإجلاء الآن، الوضع فى محطة زاباروجيا النووية تحت السيطرة بشكل كامل.

وأعلنت إدارة مدينة إنيرجودار حيث محطة زاباروجيا النووية، فى وقت سابق أن قوات كييف كثفت قصفها المدفعى للمحطة، واستهدفتها بـ 6 قذائف أخرى خلال الساعة الماضية.