نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فتح” تقديم الأمن العام 1444 رجال رتبة جندي لحملة الثانوية رابط وظائف الأمن العام jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الأمن العام 1444 رجال أصبح من أهم الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن، وذلك بعد أن أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام على رتبة جندي رجال الوظائف العسكرية، ويجب على من يرغب في التسجيل أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع ضرورة توفر باقي الشروط الأخرى المطلوبة، كما يجب قراءة شروط الأمن العام بكل عناية وحرص والتأكد من توفر الشروط في المتقدم قبل الشروع في تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية، وسوف نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز رابط التقديم، وطريقة التسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام رجال على رتبة جندي.

تقديم الأمن العام 1444 رجال

أعلنت المديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي رجال في الأمن العام. وقد وضعت المديرية بعض الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر فيمن يرغب في التسجيل. مع ضرورة التقديم في الموعد المحدد ورفع المستندات المطلوبة حتى يتم قبول طلب التقديم. مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة عند استكمال الإجراءات وفي حال تم القبول بشكل مبدئي.

رابط تقديم الأمن العام رجال 1444

التسجيل في وظائف الأمن العام رجال 1444 على رتبة جندي يكون بطريقة إلكترونية من خلال رابط أبشر للتوظيف الأمن العام. عن طريق تسجيل الدخول على موقع أبشر للتوظيف. وبعد الدخول يجب النقر على أيقونة “الوظائف المتاحة”. بعدها يتم الضغط على أيقونة “تقديم وظائف الأمن العام 1444 رجال”. ثم الشروع في تعبئة جميع البيانات وكذلك رفع كل المستندات المطلوبة. والضغط على زر “تقديم الطلب” بعد قراءة الشروط والالتزام بها.

شروط التسجيل في وظائف الأمن العام

أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

سعودي الجنسية ويستثنى من نشأ مع والديه في الخارج أثناء خدمته للمملكة.

حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري.

يشترط تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

ألا يكون متزوج من غير سعودية.

اجتياز المتقدم لكافة إجراءات واختبارات القبول.

معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم والتصديق عليها.

المستندات المطلوبة للقبول في الأمن العام

هناك بعض المستندات التي يجب إحضارها عند استكمال الإجراءات وعند مطابقة المستندات والمقابلة الشخصية وهذه المستندات كالتالي:-

أصل بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم ويجب أن تكون سارية. أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. شهادة حسن السير والسلوك معتمدة أصل وصورة. عدد 6 صور مقاس 4*6 ملونة بدون غطاء الرأس مكتوب الاسم ورقم التقديم عليها من الخلف. حافظة يتم وضع جميع المستندات المطلوبة فيها.

أبشر للتوظيف الأمن العام وموعد التقديم jobs.sa

من المقرر أن يبدأ التسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام يوم السبت القادم بتاريخ 29\01\1444 الموافق 27\08\2022.

ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس بتاريخ 05\02\1444 الموافق 01\09\2022.

كم راتب جندي الأمن العام

رواتب الوظائف العسكرية من أعلى الرواتب في المملكة العربية السعودية. كما أن منتسبيها يتمتعون بالعديد من المميزات بخلال الراتب. ويختلف راتب وظائف الأمن العام باختلاف الرتبة والدرجة الوظيفية. فعلى سبيل المثال راتب جندي في الأمن العام على الدرجة الأولى يبدأ براتب (3800) ألف ريال هذا الراتب الأساسي باختلاف العلاوات والبدلات. بينما راتب جندي على الدرجة الثانية يبدأ ب(2910). والدرجة الثالثة 3020 بينما الدرجة الرابعة 3130. حتى يصل ألى راتب 4340 على الدرجة 15.

تحديث مهم:- فتح الآن موقع أبشر للتوظيف لاستقبال رغبات المتقدمين للالتحاق بوظائف الأمن العام رجال 1444. ويجب على من يرغب في التسجيل الدخول الآن وتعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية. ومن المتوقع أن يكون هناك ضغط كبير على الموقع من قبل الراغبين في التسجيل. لأجل ذلك ننصحك بالمحاولة أكثر من مرة وفي أوقات متفرقة. كما أن التسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام مستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 01\09\2022 لذلك لا داعي للاستعجال.