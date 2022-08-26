الأمن العراقى يدمر وكرا لداعش بضربتين جويتين

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية - فى بيان، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطنى، نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين جوية استهدف خلالهما بواسطة طائرات (F_16) العراقية وكرا مهما لعناصر عصابات داعش الإرهابية بالقرب من وادى "ابو موقانير" شمالى منطقة جباب ضمن قطاع قيادة عمليات الجزيرة".

وأضافت أن هذه العملية جاءت بعد محاصرة قطع من الفرقة السابعة ومفرزة من جهاز المخابرات الوطنى بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، هذا الوكر، مبينة أن هاتين الضربتين أسفرتا عن تدمير الوكر المستهدف وقتل من بداخله من عناصر إرهابية.