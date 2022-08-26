الرئيس التونسى يؤكد حرصه على الارتقاء بعلاقات التعاون مع اليابان

يذكر أن كيشيدا قد أكد مشاركته عن بعد فى فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا تيكاد 8 التى تستضيفها تونس غدا السبت وبعد غد الأحد، وذلك على إثر إصابته بفيروس كورونا.
وأكد الرئيس التونسى، خلال المحادثة، حرص بلاده على الارتقاء بعلاقات التعاون مع اليابان إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية وتعزيز حجم الاستثمارات اليابانية فى تونس وتنويعها فى عدة القطاعات.
واستعرض سعيد، فى هذا السياق، عددا من المشاريع التى يمكن للجانب اليابانى المساهمة فى إنجازها على غرار مشروع المدينة الصحية بالقيروان ومشروع تحلية مياه البحر بالجنوب التونسى.
من جهة أخرى، أبرز الرئيس التونسى الجهود التى بذلتها بلاده من أجل توفير أفضل الظروف لضمان نجاح القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولية للتنمية فى إفريقيا التى تحتضنها تونس غدا وبعد غد حتى تكون مناسبة لتدارس الأوضاع التى أدت إلى الوضعية التى تشهدها إفريقيا، وفرصة تاريخية للتطلع إلى المستقبل برؤية مشتركة وفق جملة من المبادئ والقيم.
وأشار سعيد إلى أهمية الاستفادة من دروس الماضى والوقوف على أسباب عدم نجاح عدة تجارب فى إفريقيا من أجل استشراف طرق جديدة لاختصار المسافة فى التاريخ.
ومن جانبه، أفاد رئيس الوزراء اليابانى بإدراك بلاده لحجم الصعوبات التى تعيشها تونس، مجددا التأكيد على حرص اليابان على مواصلة توفير الدعم لتونس فى إطار ثنائى ومتعدد الأطراف.
كما أعرب كيشيدا عن استعداد بلاده للمزيد من تعزيز علاقات التعاون والشراكة والاستثمار، مشيرا إلى تطلعه لزيارة تونس، موجها الدعوة للرئيس التونسى لزيارة طوكيو.
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