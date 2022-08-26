عاجل “الجوازات السعودية” شروط تحويل تأشيرة الزيارة للأطفال إلى هوية مقيم ١٤٤٤هـ

أعلنت الجوازات السعودية منذ قليل على صفحتها الرسمية تويتر عن شروط تحويل تأشيرة الزيارة للأطفال إلى هوية مقيم، ومن أبرزها عمر الطفل وأن يكون الأبوان حاملان للإقامة النظامية بالمملكة، كذلك شددت الجوازات الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل أن تنتهي صلاحيتها، حيث إن مدة سريان التأشيرة شرط أساسي لمغادرة البلاد، كذلك يلزم ألا تتجاوز تمديد تأشيرة الزيارة 180 يوم، وإلا تطبق على المخالفين غرامة تأخير تمديد تأشيرة الزيارة، وللاستعلام أو الاستفسار عما يخص تحويل تأشيرة الطفل لهوية مقيم، أو حال واجهتك أي مشكلة بإمكانك التواصل مع وزارة الخارجية السعودية.

شروط تحويل تأشيرة الزيارة للأطفال إلى هوية مقيم بالمملكة 1444

في نفس السياق السابق ذكره كشفت المديرية العامة للجوازات عن أبرز الشروط المطلوبة لتحويل تأشيرة الزيارة للأطفال إلى إقامة نذكرها كالتالي:

أولًا شرط امتلاك الأبوين إقامة نظامية بالمملكة العربية السعودية.

بالمملكة العربية السعودية. كذلك يجب لتحويل تأشيرة الزيارة للأطفال لهوية مقيم أن يكون الطفل أقل من 18 عام.

أن يكون الطفل أقل من 18 عام. أيضًا التأكد من مدة سريان التأشيرة وصلاحيتها.

تجديد هوية مقيم على حالة انتهاء جواز سفر أحد أفراد الأسرة 1444

بالإضافة إلى ما سبق ذكره فقد أوضحت الجوازات السعودية من قبل بأن انتهاء صلاحية جواز سفر أحد أفراد الأسرة لا يحول دون تجديد الإقامة الخاصة برب الأسرة، كذلك بإمكان رب الأسرة تجديد هوية مقيم أثناء وجوده داخل أراضي المملكة حتى لو أن أحد التابعين أو المرافقين خارج المملكة، والجدير بالعلم أيضًا أن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة تتم إلكترونيًا عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

قيمة غرامة تجديد هوية مقيم الجوازات السعودية 1444

في الختام شددت المديرية العامة للجوازات السعودية على ضرورة عدم التأخر في تجديد هوية مقيم، بحيث لا تتجاوز مدة انتهائها ثلاث أيام فقط من صلاحية سريانها وتبلغ قيمة الغرامة المقدرة: