اعرف موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444 في المملكة العربية السعودية لشهر صفر

من أكثر ما يهتم به المواطنين في المملكة العربية السعودية حالياً، هو معرفة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444، فالجميع ينتظرون الإعلان النهائي عن موعد صرف الضمان الاجتماعي الذي ضم الكثير من الأفراد مؤخراً، حيث يضم البرنامج الكثير من الفئات التي تستحق الدعم والمساندة من قبل الحكومة السعودية، ولذلك طبقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام التضامن الاجتماعي الجديد حتى يصل الدعم لكل مستحقيه، وخلال السطور التالية سوف نطلعكم عن أخر الأخبار الخاصة بموعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1444.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444

في الوقت الحالي يحرص قطاعه كبير على معرفة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، حيث كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت بموعد صرف المعاش الخاص بشهر فبراير المنقضي، وأصبح الصرف في يوم الأربعاء الموافق 2 من فبراير 2022، وكانت المرة الأولى من صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد في شهر يناير، وبعدها تم اعتماد يوم العشرون من الشهر الميلادي لصرف المعاش، ويحصل المواطنين الجدد المسجلين في النظام على المعاش الخاص بهم بعد مرور شهر كامل، وهذا بعد مراجعة كاملة لكل بيانات المتقدم والتأكد من استحقاقه للمعاش، ويتم صرف المعاش من خلال نزوله في الحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين، ويتم إرسال رسالة نصية لهم عبر الهاتف المحمول لتؤكد نزول المبالغ الخاصة بهم في الحساب، وبالنسبة لموعد صرف معاش شهر صفر الجاري سيكون يوم 1 سبتمبر المقبل 2022.

كيفية التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد

يمكن بكل سهولة القيام بتسجيل طلب جديد في نظام الضمان الاجتماعي المطور، لكل من تنطبق عليه الشروط التي وضعتها الوزارة، ويتم التسجيل على النحو التالي:

الدخول المباشر عبر موقع الضمان الاجتماعي الجديد.

الكبس على خانة تسجيل جديد.

كتابة كل البيانات المطلوبة مع تحديد نظام أمان جديد والضغط على تسجيل جديد.

إدخال كل المعلومات المرغوبة من “رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، رمز التحقق”.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على إرفاق كل الأوراق المطلوبة.

الكبس على كلمة إرسال.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور