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عمر شويل - جدة قيمة مخالفة عدم التسجيل في معروف 1444 .. يتسائل بعض المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كم هي القيمة الخاصة بالمخالفة المقررة على المواطن بسبب عدم تسجيله في منصة معروف الإلكترونية يذكر أن منصة معروف هي منصة إلكترونية أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار بحكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل تنشيط الإجراءات الخاصة بالعملية التجارية على الإنترنت وذلك لأنها تزيد الثقة في العلامات المالية الحديثة وكذلك تمنح ثقة البائع للمشتري وذلك تحت أعين المسؤولين عن الوزارة من أجل تبادل منفعة كلًا من البائع والمشتري على منصة رسمية تمنح الثقة أكثر لأصحاب المتاجر والعلامات التجارية الكبرى في المملكة العربية السعودية وكذلك تصل إلى شريحة كبيرة جدًا من المشترين وكذلك مع الربط بالسجل التجاري.
قيمة مخالفة عدم التسجيل في معروف 1444
ووفق القانون المعتمد بوزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية فليس هناك ما يقر توقيع مخالفة مالية.
على التاجر الغير مسجل في المنصة الإلكترونية معروف وذلك لأن التسجيل ليس من شروط المزاولة الخاصة .
بمهنة ونشاط التجارة الإلكترونية ولكن يتم تنظيم عقوبة مقررة قانونًأ للمخالفين لقوانين التجارة الإلكترونية.
إذا كانوا مدرجين في معروف أو لا وقيمة تلك المخالفة تتفاوت حسب المخالفة في قانون التجارة الإلكترونية.
الغرامة المالية الأولى قد تصل إلى مبلغ مليون ريال سعودي.
وكذلك الثانية تكون إيقاف المتجر الخاص بالفرد عن مزاولة النشاط التجاري.
والثالثة أن تقوم الوزارة بحجب المتجر الخاص بالفرد والإلكتروني بشبكة الإنترنت في المملكة.
طريقة التسجيل في معروف
أما عن طريقة التسجيل الصحيحة في منصة معروفة هي كالتالي :-
- قم بفتح هاتفك الجوال ووصله بالإنترنت.
- وقم بالدخول إلى معروف وبعدها اضغط على خيار انشاء حساب.
- وبعدها ستظهر لك الشروط والأحكام قم بقراءتها واضغط موافق.
- وبعدها ستظهر لك صفحة التسجيل لوزارة التجارة والموحدة اضغط على التالي .
- سيطلب منك إدخال بياناتك الشخصية من اسم ورقم هاتف وبريد إلكتروني ورقم تليفون وعنوان .
- وغيرها من بيانات النشاط التجاري كالمنتج ورقم السجل واستمر في كتابة البيانات.
- واضغط استكمال بعد أن تقوم باتباع التعليمات ستنهي التسجيل وتأكد عليك التسجيل بنجاح العملية في معروف.
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