رابط تسجيل نظام نور التعليمي برقم الهوية 1444 لولي الأمر

نستعرض عليكم متابعينا الكرام رابط تسجيل نظام نور التعليمي برقم الهوية 1444، حيث يزداد البحث عنه في الوقت الحالي بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر نظام نور من بين الأنظمة التعليمية في المملكة والتابع لوزارة التربية والتعليم، ويتم الدخول على النظام من خلال رقم الهوية كولي أمر، حيث يستخدم أولياء الأمور النظام في الكثير من الخدمات المختلفة والمتنوعة، حيث يتم التواصل مع الوزارة من خلاله بكل سهولة.

رابط تسجيل نظام نور

يعتبر نظام نور في المملكة العربية السعودية من أبرز الأنظمة الرقمية الإلكترونية، والتي يوفر الكثير من الخدمات التعليمية التي يحتاج لها ولي الأمر والطلاب، حيث يساعد نظام نور على توفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور، ومن بين تلك الخدمات الاستعلام عن نتائج الطلاب في صفوف التعليم المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية المتابعة المستمرة لأولياء الأمور للطلاب، كما أن يمكن لأولياء الأمور تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، كما يعمل النظام على توفير نزول الطلاب من المنازل للتوجه للمدارس من أجل القيام بأي خدمات.

طريقة تسجيل نظام نور برقم الهوية 1444

من خلال خطوات بسيطة جداً وسهلة يمكن لكل أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية الدخول عبر نظام نور التعليمي والتسجيل فيه، وتلك الخدمات تتمثل في التالي:

الدخول مباشرة عبر البوابة الإلكترونية لنظام نور التعليمي.

اختيار أيقونة نسيت اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رقم الهوية ورمز التحقق الإلكتروني في المكان المحدد له.

الكبس على كلمة البحث.

تحديد الإدارة التعليمية التابع بها واسم المدرسة والصف الدراسي التابع له.

إدخال البريد الإلكتروني المسجل به.

الضغط على الرابط التي تم إرساله.

كتابة كلمة مرور جديدة.

الضغط على كلمة تسجيل ليتم التأكد من الدخول بنجاح.

تسجيل الدخول كولي الأمر 1444

زيارة منصة نور.

الضغط على كلمة تسجيل ولي أمر جديد.

الانتقال المباشر على أيقونة تسجيل أولياء الأمور.

كتابة كل البيانات الخاصة بولي الأمر والتأكد من صحتها.

كتابة بيانات الطالب.

توضيح العلاقة بين الطالب وولي الأمر.

الضغط على كلمة تسجيا.

وبذلك تكون تمت عملية تسجيل ولي الأمر في نظام نور، ويتم تأكيد الحساب من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف الخاص بولي الأمر.