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عمر شويل - جدة طريقة معرفة إعفاءك من بنك التسليف .. يتسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الطريقة التي يمكن أن يعرفون بها إعفاءهم من القروض التي كانوا أخذوها من بنك التسليف وذلك عقب بعض القرارت الصادرة مؤخرًا من وزارة المالية التابعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وذلك ببعض الإعفاءات التي تخص فئات معينة من المواطنين والذين قد حصلوا على قروضًا شخصية من بنك التسليف .

وقال بنك التسليف أن للمستفيد الاستعلام من خلال خدمات البنك الخاصة بالإعفاءات الأخيرة الصادرة على المواطنين الحاصلين على قروض شروط من بنك التسليف السعودي ن طريق هذه الخطوات أولًا يقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاصة ببنك التسليف او التنمية الاجتماعي السعودي إلكترونيًا وبعدها يقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع أو حتى فتح التطبيق وتسجيل الدخول واختيار كلمة المعفي من بنك التسليف وبعدها سيظهر التفاصيل في حالة إذا كان القرض جديد أم قديم فإعفاء أصحاب القروض القديمة جدًا ووفقًا للإعفاءات الأخيرة فالصادرة قبل تاريخ 23 شهر من شباط سنة 2011 معفي عنهم.

طريقة معرفة إعفاءك من بنك التسليف

يذكر أن بنك التسليف السعودي هو بنك تابع للمللكة العربية السعودية والمعروف باسم البنك الخاصة بالتنمية الاجتماعية.

أو التسليف والإدخار وتم إنشاءه بأمر من خادم الحرمين الشريفين من أجل إعانة ومساعدة الأفراد .

وإعانتهم على الحياة بجانب منح القروض الشخصية من أجل الزواج وكذلك مساعدة الأسر والعائلة .

ودعم إنشاء كافة المشروعات وترميم المنازل وغيرها من المساعدات المالية للأفراد بحيث يجب إعادة الفرد للمبلغ.

خطوات إعفاء المتوفي من قرض بنك التسليف

ويمكنك تقديم الظلب الخاص بك من أجل الإعفاء للشخص المتوفي من بنك التسليف السعودي .

عن طريق هذه الخطوات فقط قم فتح البوابة الرسمية الخاصة بـ وزارة المالية.

وبعدها اضغط على إغاثة الشخص المتوفي وبعدها قم بكتابة كافة البيانات الخاصة بالفرد المتوفي كاملة .

وبشكل صحيح وكذلك قيمة القرض المتبقي وإمكانية سداده والمعلومات المطلوبة والخاصة به .

وبعدها اضغط على تقديم الطلب وبعدها خلال أيام سيتم الرد عليك برسالة للإعفاء الخاص بالمتوفي من قبل.

حكومة خادم الحرمين الشريفين والسماح لورثته ببمارسة حياتهم الطبيعية بعيدًا عن الديون.