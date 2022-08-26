نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده لعودة الدراسة بالسعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده لعودة الدراسة بالسعودية 2022 .. يبحث الكثير من المواطنين والأسر وأولياء الأمور وكذلك السيدات وربات البيوت في المملكة العربية السعودية عن العروض الخاصة بالمتاجر وكذلك السلاسل التجارية الكبرى والمحال الشهيرة والمولات الخاصة بالأدوات المدرسية والمواد الغذائية عن العروض التي تعلنها مع بداية العام الدراسي الجديد 2022 1444 هـ وذلك من أجل أن تستفيد كل أسرة من العروض وكذلك الخصومات والتخفيضات التي تقوم بها هذه المحال وهايبر بنده من أكبر المتاجر بالمملكة العربية السعودية وكذلك أكثرهم انتشارًا بـ 400 سوبر ماركت وهايبر وكذلك سوق مركزي تأسس منذ 1978 م ومنذ ذلك الوقت ينافس على كونه المتجر رقم واحد للسلع الغذائية في المملكة العربية السعودية حيث به عدد كبير ومهول من الموظفين وكذلك الشركة حصلت على الكثير من الجوائز آخرهم جائزة الأمير نايف للسعودة في 2005 وكذلك العلامة التجارية الأفضل في السعودية وأفضل شركات البيع في الشرق الأوسط وغيرها من الجوائز لإسهامها في البيع والشراء وعمل إقبال من المواطنين على السلع.

عروض بنده لعودة الدراسة بالسعودية 2022

وسنعرض لكم بعض العروض الضرورية على السلع الغذائية وكذلك الأدوات المدرسية والحاجات الأساسية .

التي يحتاج إليها المواطن في منزله وإذا أردت أن تعرف كافة العروض.

كل ما عليك فعله هو زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بالهايبر .

فبالنسبة لتورتيلا شيبس دوريتوس الشهير وكذلك شيتوس تم تخفيض سعره إلى 9.95 ريال سعودي بدلاََ من 14.95 ريال سعودي.

وكذلك التونا التندرينا القودي جاءت بعد التخفيض بسعر 19.95 ريال سعودي.

أما المكرونة القودي كذلك ذات الـ 450 جم بسعر 14.95 ريال سعودي.

وبالنسبة لكيس الأرز السيلا المستورد من الهندي نوع ديرة الخير 5 كيلو جاء بعد التخفيض بسعر 19.95 ريال سعودي.

أما زجاج المياه أروي بسعة 40*220 مل جاء بسعر 13.95 ريال سعودي وذلك عقب تخفيضه .

وبالنسبة لباكيت نصف الصدور الخاصة بالدجاج المخلي بوزن 450 جم فجاءت بسعر 14.95 ريال سعودي وذلك بعد التخفيض .

أما علبة الجبنة الكريم والمطبوخة بسعة *2 500 جم بعد تخفيضها جاءت بسعر 24.95 ريال سعودي.

وكذلك عبوة الزيت دوار الشمس ذات الـ 2.7 لتر فسعرها عقب التخفيض أصبح 19.95 ريال سعودي.

وعلبة الكورن فليكس ذات الـ 750 جم جاءت بسعر 23.95 ريال سعودي.