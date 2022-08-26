بكم اختبار التحصيلي 1444 هذا العام قياس هيئة التعليم والتدريب

بكم اختبار التحصيلي 1444 حيث هناك الكثير من التساؤلات والاستفسارات من قبل طلاب المملكة العربية السعودية حول سعر اختبار التحصيلي الذي يتم انعقاده من قبل اللجنة الخاصة بهيئة التدريب في الدولة السعودية، من أجل قياس قدرات ومهارات الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة من أجل الدخول إلى الجامعة في المملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن رسوم دخول الاختبار التحصيلي للطلاب وهو ما سوف نعرفه في القادم.

بكم اختبار التحصيلي 1444

تم تحديد مبلغ بقيمة مائة ريال سعودي مقابل الاشتراك في الامتحان التحصيلي في حال التسجيل مبكرًا فيه، أما في حال التقديم على الاختبار التحصيلي متأخرًا سوف يتم دفع حوالي مائة وخمسين ريال سعودي، أما بالنسبة لسعر التسجيل في اختبار التحصيلي المحوسب فتبلغ قيمته مائة وخمسين ريال سعودي أيضًا، لابد من دفعه قبل الخضوع إليه.

طريقة دفع رسوم الاختبار التحصيلي

يمكن دفع رسوم الاختبار التحصيلي من خلال اتباع الخطوات التالية:

اللجوء مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك المرغوب السداد فيه.

بعد ذلك يتم اختيار خدمة سداد الفواتير.

ثم إضافة فاتورة جديدة.

يليه اختيار قياس أو إدخال الرقم المفوتر ٠٠٨.

ثم كتابة رقم الفاتورة المرغوب تسديدها.

بعد ذلك القيام بدفع رسوم الاختبار.

كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي

يمكن التقديم في الاختبار التحصيلي من خلال اتباع الآتي: