نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكم اختبار التحصيلي 1444 هذا العام قياس هيئة التعليم والتدريب في المقال التالي
بكم اختبار التحصيلي 1444 حيث هناك الكثير من التساؤلات والاستفسارات من قبل طلاب المملكة العربية السعودية حول سعر اختبار التحصيلي الذي يتم انعقاده من قبل اللجنة الخاصة بهيئة التدريب في الدولة السعودية، من أجل قياس قدرات ومهارات الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة من أجل الدخول إلى الجامعة في المملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن رسوم دخول الاختبار التحصيلي للطلاب وهو ما سوف نعرفه في القادم.
بكم اختبار التحصيلي 1444
تم تحديد مبلغ بقيمة مائة ريال سعودي مقابل الاشتراك في الامتحان التحصيلي في حال التسجيل مبكرًا فيه، أما في حال التقديم على الاختبار التحصيلي متأخرًا سوف يتم دفع حوالي مائة وخمسين ريال سعودي، أما بالنسبة لسعر التسجيل في اختبار التحصيلي المحوسب فتبلغ قيمته مائة وخمسين ريال سعودي أيضًا، لابد من دفعه قبل الخضوع إليه.
طريقة دفع رسوم الاختبار التحصيلي
يمكن دفع رسوم الاختبار التحصيلي من خلال اتباع الخطوات التالية:
- اللجوء مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك المرغوب السداد فيه.
- بعد ذلك يتم اختيار خدمة سداد الفواتير.
- ثم إضافة فاتورة جديدة.
- يليه اختيار قياس أو إدخال الرقم المفوتر ٠٠٨.
- ثم كتابة رقم الفاتورة المرغوب تسديدها.
- بعد ذلك القيام بدفع رسوم الاختبار.
كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي
يمكن التقديم في الاختبار التحصيلي من خلال اتباع الآتي:
- الذهاب مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة تقويم التعليم والتدريب.
- ثم التوجه إلى الجدول الزمني الخاص بالاختيار عبر صفحة تعريف الاختبار.
- يتم الضغط بعد ذلك على زر سجل الآن.
- ثم إدخال رقم السجل المدني، وكلمة المرور في الأماكن المخصصة لذلك.
- يتم بعد ذلك النقر على زر تسجيل الدخول.
- ثم القيام باختيار الاختبارات المتوفرة للتسجيل من القائمة الرئيسية.
- ثم النقر على تبويب اختبار التحصيلي.
- يليه تحديد نوع الاختبار سواء ورقي أو محوسب.
- بعد ذلك يتم النقر على خيار التسجيل.
- ثم قراءة كافة الشروط والأحكام الخاصة بالتسجيل والموافقة عليها.
- يتم الضغط على التالي.
- ثم مشاركة الموقع لتقديم الاختبار.
- بعد ذلك يتم اختيار المركز المرغوب في تقديم الاختبار فيه.
- ثم تحديد الموعد المتاح من أجل إتمام الاختبار فيه.
- يليه التحقق من سلامة البيانات التي تمت كتابتها قبل الضغط على تأكيد التسجيل.
- ثم دفع الرسوم المقررة التي تم اختيارها.
- في النهاية يتم الضغط على حجز الموعد من خلال النقر على إرسال.
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