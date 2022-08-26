رئيس فرنسا: زيارتى للجزائر لم تأت بسبب الغاز

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال التصريح الصحفى، الذى أدلى به ماكرون، خلال زيارته إلى مقبرة "بولوغين" بالجزائر العاصمة والتى كانت المقبرة الرئيسية للأوروبيين أثناء الاستعمار الفرنسى للجزائر.

وأضاف أن الأخبار المتداولة حول سبب زيارته إلى الجزائر من أجل المطالبة برفع كمية الغاز لا أساس لها من الصحة، موضحا أن بلاده لا تعتمد فى إنتاجها بصفة كبيرة على الغاز سوى بنسبة 20%، قائلا: "الغاز الجزائرى يمثل ما بين 8 و9%، وهذا يكفينا".

وفى السياق ذاته، أعرب الرئيس الفرنسى عن شكره للجزائر على زيادة ضخ الكميات فى أنبوب الغاز الذى يغذى إيطاليا.

واستطرد قائلا: "أشكر الجزائر على زيادة الكميات فى أنبوب الغاز الذى يغذى إيطاليا، إنه جيد لإيطاليا، وجيد لأوروبا، ويحسن التنوع فى أوروبا، الذى كان يعتمد بشدة فى السابق على الغاز الروسى".

كان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وصل مساء أمس الخميس إلى الجزائر، فى زيارة رسمية تستمر 3 أيام، على رأس وفد وزارى، وعقد مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وأكدا الرغبة المشتركة للبلدين فى التأسيس شراكة استثنائية مبنية على الاحترام والثقة وتوازن المصالح.