الجارديان: بوتين يصادق على زيادة عدد القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - أعرب الكاتب البريطانى بيجوتر ساوير عن اعتقاده بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين صادق على مرسوم بزيادة عدد القوات المسلحة الروسية بعد أن بات من المؤكد أن الحرب فى أوكرانيا لن تضع أوزارها فى القريب العاجل.





وأشار الكاتب فى مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن الرئيس الروسى قد صادق على زيادة أعداد القوات الروسية من 1.9 مليون مجند إلى ما يزيد على مليونى مجند فى الوقت الذى تدخل فيه حرب أوكرانيا الشهر السابع ولا يوجد بارقة أمل أن تخفت نيرانها فى المستقبل القريب.

ويشير الكاتب إلى أنه من الوضح أن قرار الرئيس الروسى يهدف إلى تعويض خسائر القوات الروسية فى العملية العسكرية التى انطلقت فى أوكرانيا فى أواخر فبراير الماضى، موضحا أن القرار الرئاسى سوف يدخل حيز التنفيذ فى الأول من يناير القادم ليضيف ما يقرب من 137,000 مجند للقوات الروسية.

ويقول الكاتب أن تلك الزيادة تعد الأكبر من نوعها منذ أخر زيادة أقرها الرئيس الروسى فى عام 2017 والتى شملت إضافة 13 ألفا و698 مجندا للقوات الروسية، إلى جانب إضافة 5,357 قوات غير قتالية.

ويضيف الكاتب أن روسيا لم تعلن منذ بداية العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا التعبئة العامة ولكنها تلجأ لأسلوب "التعبئة الخفية" حيث تقوم بعض المناطق فى جميع أنحاء روسيا بتشكيل كتائب من المتطوعين عن طريق عقود مجزية ماديا لمن هم فوق سن الثامنة عشر وحتى سن الستين.

ويضيف الكاتب أن قرار الرئيس الروسى بزيادة القوات الروسية، والذى أعلنه أمس الخميس، لم يحدد كيفية تنفيذ هذه الزيادة إلا أنه أصدر أوامره للحكومة الروسية بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لهذا الغرض.

ويقول الكاتب إن قرار الرئيس الروسى يأتى فى أعقاب تصريحات أحد كبار الدبلوماسيين الروس لصحيفة "فاينانشال تايمز"، والتى أشار فيها إلى أن موسكو لم يعد لديها أى أمل فى انتهاء الحرب فى أوكرانيا عن طريق الحلول الدبلوماسية وتتوقع استمرار الصراع هناك لوقت ليس بالقصير.

وفى الوقت نفسه، يضيف الكاتب، تستبعد أوكرانيا أى احتمال للجلوس إلى مائدة المفاوضات من أجل إنهاء الحرب بينما يتعهد الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينيسكى باستعادة جميع الأراضى التى سيطرت عليها القوات الروسية منذ اندلاع الحرب فى أوكرانيا.