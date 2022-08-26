العالم اليوم - "سوني" توصي برفع أسعار "بلايستيشن 5" بهذه الدول

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 09:21 مساءً - قالت شركة "سوني" اليابانية المصنعة لجهاز "بلايستيشن 5" إنها سترفع سعر الجهاز في أنحاء كثيرة من العالم، في وقت يجد فيه العملاء صعوبة في الحصول على الجهاز بالأصل.

وأوصت شركة "سوني إنتر أكتيف إنترتاينمنت" الخميس برفع سعر التجزئة لجهاز ألعاب الفيديو الشهر في أوروبا والمملكة المتحدة واليابان والصين وأستراليا والمكسيك وكندا، وفق ما قال كبير مسؤولي الشركة، جيم ريان.

وقال ريان إن المستهلكين الأميركيين لن تطالهم هذه الزيادات، من دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

وسترتفع أسعار أجهزة النسخة الرقمية من "بلايستيشن 5" للبيع بالتجزئة في أوروبا إلى 449,99 يورو، أي نحو 450 دولاراً، بعدما كان السعر يقرب من 400 يورو.

وسيباع الجهاز نفسه في المملكة المتحدة مقابل 389,99 جنيهاً إسترلينياً، (462 دولاراً)، بعدما كان سعره 359,99 جنيهاً استرلينياً (421 دولارًا).

أما في اليابان فسيرتفع سعره إلى 49478 يناً (363 دولاراً)، بعدما كان 43978 يناً (320 دولار).

وعزت سوني هذا الارتفاع في الأسعار إلى "معدلات التضخم العالمية المرتفعة بالإضافة إلى اتجاهات العملة المعاكسة".

وقال ريان إن الأولوية القصوى الحالية لشركة سوني تتمثل في معالجة أزمة الإمداد التي جعلت شراء أجهزة "بلايستيشن 5" أمراً صعباً.