نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الان نستعرضها وننقلها أمام حضراتكم حيث أشارت وزارة التربية والتعليم على ان يكون موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي النهائي فى نهاية الشهر الحالي وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة الادبية او العلمية، على ان نتابع ونستعرض على غرار هذا الامر من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

رابط الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي 2022

اشارات وزارة التربية والتعليم العراقية على ان يكون ميعاد اظهور نتائج الصف السادس الاعدادي فى موعد اقصاه الاسبوع الجاري، حيث سيتم تمكين الطلاب من الحصول على تلك النتائج بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فى بداية الاسبوع المقبل عبر موقع الوزارة الرسمي، حيث أشارت الوزارة على ان النتائج ستطرح بشكل وبصورة الكترونية، على ان نستعرض على غرار هذا الامر الان طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

بإمكان كل طلاب الصف السادس الاعدادي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني عبر اتباع مجموعة من الخطوات جاءت على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

حدد الدور الاول فى الأيقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى فى ادخال رقمك امتحاني فى الايقونة المخصصة لها

حدد الشعبة ان كنت من طلاب ادبي ام علمي تطبيقي أو احيائي

ابدء فى تحديد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

انقر فى النهاية على ايقونة استعلام أو عرض النتائج

على العلم على انه بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نبدأ على الفور على مساعدتكم على الحصول على تلك النتائج اون لاين فور ان يتم اعلانها خلال بداية الاسبوع المقبل على مستوي جميع المحافظات العراقية