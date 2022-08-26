كيفية الاستعلام عن حالة تأشيرة عبر منصة إنجاز أو مساند

الاستعلام عن تأشيرة برقم الصادر عن طريق منصة إنجاز ومنصة مساند, يمكن للأشخاص المتواجدين داخل المملكة السعودية أن يقوموا بالاستعلام عن حالة تأشيرة بهم عبر منصتي إنجاز ومساند, حيث يقدمان هذان الموقعان الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يستهدف بها خدمة قطاع كبيرة من الأشخاص داخل المملكة السعودية, وهناك الكثير من الأشخاص الذين يقومون بالتقدم يومياً الحصول علي تأشيرة من مصلحة الجوازات ويرغبون أن يتعرفوا علي حالة هذه التأشيرة, ويمكن الاستعلام عن حالة أي تأشيرة داخل المملكة السعودية عبر العديد من المنصات والتي من أبرزها منصتي إنجاز ومساند.

الاستعلام عن حالة تأشيرة عبر منصة إنجاز

لكي تستعلم عن حالة تأشيرة داخل المملكة السعودية عبر منصة إنجاز لابد أن تقوم بالقيام باتباع خطوات قامت المنصة بإيضاحها, ولعل هذه الخطوات هي.

قم بالدخول علي موقع إنجاز.

ثم القيام باختيار التأشيرات الإلكترونية.

ومنها يتم الضغط علي خدمة الاستعلام عن الرقم الصادر.

يتم كتابة بعض المطالب مثل الرقم الصادر وكذلك رقم الجواز, بجانب نقل الرمز المرئي الموجودة في الصفحة.

الضغط علي أيقونة استعلام.

ليظهر لك بعد ذلك حالة التأشيرة, حيث أنها إذا تم إصدار التأشيرة فسيتم إظهار لك رسالة مفادها بأن التأشيرة قد صدرت ويمكنك الحصول عليها, وإذا كانت التأشيرة تم رفضها فسيتم إظهار لك رسالة مفادها الآتي حدث خطأ يُرجى التأكد من البيانات المُدّخلة وحاول مرة أخرى.

خطوات الاستعلام عن حالة تأشيرة عبر منصة مساند

إذا أردت أن تقوم بالاستعلام عبر منصة مساند الإلكترونية عن حالة تأشيرة ما قد قمت من قبل بالتقدم عليها وتريد أن تعرف ما إذا تم قبولها أم لا, فيمكنك اتباع الخطوات التالية.

الدخول علي منصة مساند الإلكترونية.

تسجيل الدخول بكتابة رقم الإقامة إذا كان المستعلم مقيم, وكذلك رقم الهوية إذا كان المستعلم سعودي بجانب تاريخ الميلاد.

تحديد تاريخ انتهاء الإقامة وذلك بالنسبة المقيمين, ويجب العلم أنه لابد من تحديده أو كتابته بالتاريخ الهجري.

قم بكتابة رقم الطلب.

ثم النقر علي أيقونة بحث, ليظهر لك الموقع كل المعلومات التي تريد معرفتها بخصوص التأشيرة.