الحصول علي الدعم الزراعي من الضمان الاجتماعي للسعوديين 1444

يحظى المواطنين المزارعين في المملكة العربية السعودية بكثير من الاهتمام والرعاية حيث تقوم الحكومة السعودية بتقديم الدعم الزراعي للمستفيدين من المواطنين المستحقين لمساعدتهم في زيادة الدخل والتغلب على مشاكلهم التي تواجههم، كما أنها تساعدهم في شراء مستلزمات الزراعة التي يحتجونها لذلك يعد الدعم الزراعي من الأمور الضرورية التي تخص المزارعين لتطوير أعمالهم ومشاريعهم الزراعية من شراء الآلات وشراء البذور وغيرها من أجور الزراعة والري لذلك يبحث كثير من المزارعين عن معرفة شروط الاستفادة من الدعم الزراعي لعام ١٤٤٤ التي حددتها وزارة الزراعة بالمملكة .

ما هي مواعيد صرف الدعم الزراعي للمستفيدين لعام ١٤٤٤؟

تقوم الحكومة السعودية بالمملكة بتقديم الدعم الزراعي للمواطنين السعوديين المزارعين وأيضا شركات الأعمال الزراعية لشراء مستلزماتهم الزراعية التي يحتجونها في الزراعة ومن هذه المساعدات توريد جميع السلع الأساسية الزراعية مثل القطن والقمح وحبوب العلف وغيرها من السلع، لذلك يرغب الكثير من المزارعين في معرفة ميعاد صرف الدعم الزراعي، من أجل ذلك فقد حددت الحكومة السعودية صرف الدعم الزراعي في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وعلى ذلك تقوم وزارة الزراعة بالمملكة بإيداع مبلغ الدعم الزراعي في حساب جميع المستفيدين.

ماهي الشروط اللازمة للحصول على الدعم الزراعي بالمملكة ؟

في سياق الحدث فقد حددت وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها للحصول على الدعم الزراعي المقدم للمزارعين من قبل الحكومة السعودية وتلك الشروط تتمثل في :

يشترط أن يكون المواطن المستفيد من هذا الدعم سعودي الجنسية وأن يكون مقيم في المملكة إقامة دائمة خلال فترة الاستفادة من الدعم الزراعي.

من الشروط اللازمة للحصول على الدعم أن يكون المواطن المستفيد من الدعم من صغار مربي المواشي في المملكة.

أن يمتلك المواطن المستفيد من تلك الدعم حساب بنكي نشط ومسجل باسمه.

أن يكون لدى المواطن المستفيد من الدعم بطاقة صحية .

الا يكون مقيد بحكم جنائي أو قضية جنائية .

ألا يقل عمر المواطن المتقدم للحصول على الدعم عن ٢١ عام.

يشترط استيفاء كافة الشروط وتطبيق الشروط الصحية الخاصة بالمواشي من قبل وزارة الصحة.