اجازات المدارس 1444 الابتدائي العام الجديد وفقًا لوزارة التعليم السعودية بعد تحديث التقويم الدراسي

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن اجازات المدارس 1444 رسميًا بعد تعديل التقويم الدراسي في الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك بعد التساؤلات والاستفسارات العديدة من قبل الطلاب وأولياء الأمور بشأن الإفصاح عن معلومات عن العام الدراسي الجديد وتاريخ البدء فيه، بالإضافة إلى العطلات الرسمية الخاصة بالعام الدراسي الجديد، بجانب كم الوقت المتبقي على عودة المدارس.

اجازات المدارس 1444

قامت وزارة التعليم في الدولة السعودية بتعريف الإجازات الرسمية الخاصة بالمدارس بحسب التقويم الدراسي الجديد لهذا العام، وهو كالآتي:

بداية إجازة اليوم الوطني في يوم الأحد وهو اليوم الخامس عشر حتى التاسع عشر من شهر صفر ١٤٤٤ه‍.

كما تبدأ عطلة نهاية اسبوع مطولة في اليوم الحادي عشر حتى الثاني عشر من شهر ربيع الأول ١٤٤٤ه‍.

بالإضافة إلى أن عطلة نهاية اسبوع مطولة تكون في التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول حتى اليوم الثاني من ربيع الثاني ١٤٤٤ه‍.

تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول في العشرين من شهر ربيع الثاني حتى اليوم الأول من شهر رجب ١٤٤٤ه‍.

كما تبدأ نهاية اسبوع مطولة من الخامس عشر من شهر جمادي الأولى ١٤٤٤ه‍.

أما إجازة منتصف الترم الدراسي الثاني يبدأ من الثالث حتى اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الثانية ١٤٤٤ه‍.

كما أن إجازة نهاية أسبوع مطول يكون في اليوم الأول حتى اليوم الخامس من شهر رجب ١٤٤٤ه‍.

في حين أن عطلة نهاية اسبوع مطولة تكون في الثاني والعشرين من شهر رجب حتى السادس والعشرين من شهر رجب ١٤٤٤ه‍.

أما عطلة الفصل الدراسي الثاني تبدأ في اليوم السابع حتى السابع عشر من شهر شعبان ١٤٤٤ه‍.

كما تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان حتى السابع من شهر شوال ١٤٤٤ه‍.

بالإضافة إلى أن العطلة الخاصة بنهاية اسبوع مطول تبدأ في الرابع والعشرين من شهر شوال حتى الثامن والعشرين من شهر شوال ١٤٤٤ه‍.

أما إجازة نهاية اسبوع مطولة تكون في اليوم السادس عشر حتى العشرين من شهر ذو القعدة ١٤٤٤ه‍.

موعد بدء الدراسة الجديدة 1444

أقرت وزارة التعليم السعودية بأن العام الدراسي الجديد ١٤٤٤/٢٠٢٢ سوف يكون في يوم الأحد الموافق الأول من شهر محرم ١٤٤٤ه‍، الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس ٢٠٢٢م، أما عودة الاداريين في مدارس المملكة سوف تكون في يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من شهر صفر ١٤٤٤ه‍، الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس ٢٠٢٢م، وهذا يعني أنه لا يتبقى سوى واحد وعشرين يومًا على الدراسة الفعلية.