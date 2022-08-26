جدة - نرمين السيد - بدأت وكالة الشرطة الوطنية الكورية الجنوبية، التحقيق فى نشر سلسلة من المنشورات التى تنص على تهديدات ضد رئيس البلاد يون سيوك-يول، والسيدة الأولى كيم كيون-هى، على وسائل التواصل الاجتماعى.





وذكرت الشرطة- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الجمعة- أنها تلقت بلاغا من وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية بشأن نشر منشورات على منصة تويتر تحوى تهديدات بالقتل موجهة للرئيس يون وزوجته كيم والنواب البرلمانيين الرئيسيين فى الحزب الحاكم، وبدأت فى التحقيق على الفور. وتحقق الشرطة الكورية الجنوبية فى تهمة التهديد لصاحب الحساب المجهول على منصة تويتر بموجب قانون شبكة المعلومات والاتصالات بالبلاد. وتم نشر المنشورات بعناوين "يون سيوك-يول الجاهل "، و"كيم كيون-هى للذبح"، و"تاريخ الوفاة لـ يون سيوك-يول، كيم كيون-هى، هان دونج-هون وزير العدل، كوون سيونج-دونج رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، وجو هو-يونج رئيس لجنة القيادة الطارئة للحزب الحاكم، يوم 29 أغسطس عام 2022" وذلك على هذا الحساب فى الفترة من 20 إلى 23 أغسطس. كما رفع صاحب الحساب مقالات مع صور السيدة الأولى كيم بعناوين "من الأفضل أن تنتحرى"، "ستتعرضين لطلقة نارية مثلما حدث للرئيس الأسبق بارك جونج-هى وأبى شينجو".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء التحقيق فى تهديدات ضد رئيس كوريا الجنوبية وزوجته ونواب بالحزب الحاكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.