وزير الخارجية الموريتانى يرأس وفد بلاده فى مؤتمر «تيكاد 8» بتونس

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الموريتانية، فى بيان اليوم الجمعة، أن الوزير ولد مرزوك سيمثل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى فى أعمال مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا "تيكاد 8" الذى تستضيفه تونس يومى السبت والأحد المقبلين.

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