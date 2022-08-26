العالم اليوم - "توتال" الفرنسية: الغاز المنتج مع شركة روسية لا يباع لموسكو

انتم الان تتابعون خبر "توتال" الفرنسية: الغاز المنتج مع شركة روسية لا يباع لموسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 08:18 مساءً - قالت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، اليوم الجمعة، إنها تنتج بالاشتراك مع شركة "نوفاتك" الروسية الغاز المكثف في روسيا، والذي ينتهي به المطاف كوقود للطائرات، لكنه مخصص بالكامل للتصدير، وذلك بعد أن أفاد تقرير إعلامي بأن الوقود ربما يصل إلى الجيش الروسي.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "لو موند"، الأربعاء الماضي، أن مشروع توتال ونوفاتك المشترك، المعروف باسم "ترنفتيجاز"، يساهم في توريد الغاز المكثف لتصنيع وقود الطائرات والذي ربما استخدمه الجيش الروسي في أوكرانيا.

واستند التقرير إلى بيانات سوق الطاقة، وتم تجميعه بمساعدة مجموعة النشطاء "وتنس جلوبال".

وفي ردها المبدئي يوم الأربعاء، قالت توتال إنها لا تدير البنية التحتية للمشروع، وليس لديها معلومات ولا تتحكم في مبيعات "نوفاتك" في السوق.

وأصدرت الشركة اليوم الجمعة تفاصيل برد شركة "نوفاتك".

ونقلت عن نوفاتك قولها إن مجموعة المنتجات المشتقة أثناء المعالجة في مجمع "أوست لوجا"، والمستخدمة كوقود الطائرات تحت اسم "جيت إيه-1" يتم تصديره حصريا خارج روسيا، وأضافت أنه لا يوجد ترخيص بالبيع داخل البلاد.

ويقع مجمع "أوست لوجا" في منطقة لينينجراد بروسيا.

واحتفظت الشركة الفرنسية، على عكس العديد من الشركات الغربية المنافسة، بأصولها في روسيا بعد أزمة أوكرانيا.