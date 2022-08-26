خطوة بخطوة أسرع طريقة لشحن شدات ببجي 2022 لتجديد الموسم الجديد‎

تتميز هذه اللعبة الممتعة بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وتحتاج للشحن شدات ببجي مجانا وإنها لعبة معركة المعروف باسم PUBG كل ما عليك إتمامه هو تنفيذ المهمات المطلوبة يوميا ولعب الأحداث العادية، شحن شدات ببجي لايت تعد شدات لعبة ببجي لايت هي اللعبة المصغرة للعبة الأصلية PUBG Mobile وهي من أهم الأمور وأكثرها احتياجا للاعب حيث تعمل على تسهيل عملية الدخول في متجر ببجي وما يحمله من أدوات كثيرة ومتنوعة.

شحن ببجي لايت عن طريق Midas Buy

سنقدم لكم وسيلة آمنة للشحن شدات ببجي

يمكنك الشحن الرسمي للعبة لايت PUBG عن طريق الدخول في موقع ميداس باي.

قم بإدخال رقم ID الخاص بحسابك في اللعبة.

قوم بكتابة المعلومات مطلوبة عن اللاعب في الموقع بحسب ما يطلب منه.

قم بتحديد دولتك من ضمن الدول التي يدعمها الموقع.

قم بتحديد وسيلة الدفع التي ترغب بها مع العلم باختلافها حسب كل دولة.

قم بتحديد عدد الشدات التي تريد شحنها وإتمام عملية الدفع يرسل لك الموقع الشدات إلى حسابك على الفور.

شحن شدات بيجي عن طريق الرصيد

يقوم كثير من الأشخاص بشراء الشدات عن طريق الرصيد، وذلك باتباع الخطوات الآتية: