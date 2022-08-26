كم راتب فني مسعف في السعودية 1444

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عمر شويل - جدة كم راتب فني مسعف في السعودية سؤال يريد الإجابة عليه الكثير من المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الالتحاق بوظيفة فني مسعف وفي هذا السياق قامت الهيئة السعودية للتخصصات بالإعلان عن بدأ تقديم الطلبات للأشخاص الذين يريدون ذلك، حيث تقوم الهيئة باستقبال الطلبات وفي حالة إذا كانت جميع الشروط المطلوبة متوفرة في كل من تقدم بطلب سيتم تأهيله مع جميع الكوادر الإسعافية، ويعد برنامَج مسعف من اهم البرامج الصحية التي تقدمها الهيئة مع الهلال الأحمر السعودي ومن خلال موقعنا سوف نقدم المبلغ المخصص لراتب فني المسعف في المملكة العربية السُّعُودية مع الكثير من المعلومات الأخري الخاصة بوظيفة المسعف.

كم راتب فني مسعف

قامت وزارة الصحة السُّعُودية والهيئة السُّعُودية للتخصصات الصحية بتحديد الراتب الشهري للمسعفين بالسعودية وذلك حسب الدرجة الوظيفية والمؤهل الحاصل عليه، وذلك في ما سنقدمه لكم في السطور التالية:

المسعف فئة أولي درجة أولي يحصل على مبلغ مالي شهري قدره 3935 ريال سعودي.

المسعف فئة أولي درجة ثانية يحصل على مبلغ مالي شهري قدره 4230 ريال سعودي.

المسعف فئة أولي درجة ثالثة يحصل على مبلغ مالي شهري قدره 4525 ريال سعودي.

المسعف فئة أولي درجة رابعة يحصل على مبلغ مالي شهري قدره 4820 ريال سعودي.

المسعف فئة الثانية درجة أولى يحصل على مبلغ مالي شهري قدره 5115 ريال سعودي.

المسعف الفئة الثانية درجة ثانية يحصل على مبلغ مالي شهري قدره 5440 ريال سعودي.

المسعف فئة الثانية درجة الثالثة يحصل على مبلغ مالي شهري قدره 5765 ريال سعودي

المسعف فئة الثانية درجة رابعة يحصل على مبلغ مالي شهري قدره 6090 ريال سعودي.

المسعف فئة ثالثة درجة أولي يحصل على مبلغ مالي شهري قدره 6415 ريال سعودي.

المسعف فئة ثالثة درجة ثالثة يحصل على مبلغ مالي شهري 7135 ريال سعودي.

المسعف فئة ثالثة درجة رابعة يحصل على مبلغ مالي شهري قدره 7459 ريال سعودي.

المسعف من الفئة الرابعة للدرجة الأولي يحصل على مبلغ مالي شهري قدره 7855 ريال سعودي.

والمسعف من الفئة الرابعة للدرجة الثانية يحصل على مبلغ مالي شهري قدره 8235 ريال سعودي.

المسعف من الفئة الرابعة للدرجة الثالثة يحصل على مبلغ مالي شهري قدره 8615 ريال سعودي.

برنامج فني مسعف

يهدف برنامج فني مسعف السعودي إلى العديد من الأشياء الهامة وهم ما سنوافيكم بهم من خلال ما قد وضحته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومنها ما يلي:

تسعى دائماً الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى توفير كادر صحي قادر على استخدام الأجهزة الحديثة الخاصة بالقطاع الصحي في السعودية.

تعمل على سد أي نقص في احتياجات مهنة مسعف وزيادة عدد العاملين بها وذلك وفق برنامج التدريب التي تقدمها للذين يريدون الالتحاق بهذه المهنة.

تقوم بتقديم الخدمات للذين يمتهنون هذه المهنة وتعمل على تقدمهم في كل جديد يطرأ على هذه المهنة.

شروط التسجيل في برنامج فني مسعف

يوجد بعض الشروط التي تم وضعها حتى يتمكن الشخص من التسجيل في هذا البرنامج، من الشروط التي حددها القائمين على برنامج مسعف في السعودية ما يلي:

عليه إحضار السجل الأكاديمي للتخصص الجامعي الحاصل عليه المتقدم بالطلب.

لا بد أن يكون صاحب الطلب حاصل على بكالوريوس في أي من التخصصات التابعة للكليات الإنسانية.

يجب على كل متقدم بطلب أن يجتاز المقابلة الشخصية التي يحددها البرنامج.

أن يكون يمتلك رخصة قيادة سارية المفعول.

ألا يكون يشغل أي وظيفة في أي من القطاعين الحكومي والخاص.

أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.

يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

ألا يقل طوله عن مائة خمسة وخمسون 55سم أو زيادة.

أن يجتاز الفحص الطبي ويكون لائق صحيا للالتحاق بهذه الوظيفة.

أن يجتاز الفحص اللياقة بنجاح.

من هنا نكون قد استعرضنا معكم كافة المعلومات الخاصة بوظيفة فني مسعف بالسعودية والمبلغ المالي الشهري الذي يحصل عليه وتفاصيل كل ما يخص ويتعلق بهذا الموضوع لكل من يريد الحصول على هذه المعلومات والاستفادة منها.