رابط تقديم الأمن العام 1444 رجال رتبة جندي لحملة الثانوية عبر ابشر

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رابط تقديم الأمن العام 1444 فقد أعلنت إدارة الأمن العام السعودي، حيث تم فتح باب استقدام وتسجيل بعض الوظائف الشاغرة لرجل برتبة عسكرية، كما حددت شروط تعيين بن نايف آل سعود تأسس الجهاز الأمني عام 1927، ومهمته حماية المملكة وحماية الحجاج والمقدسات ومنع الاعتداءات والجرائم في المملكة العربية السعودية، وتعتبر مؤسسة أمنيو هامة في البلاد والمقر الرئيسي لها هي الرياض.
تقديم الأمن العام 1444 رجال رتبة جندي
أعلن مدير الأمن العام بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقدم ببعض الوظائف الشاغرة في الجيش الذكوري ويمكن لمن يرغب في ذلك التقديم من خلال المنصة الإلكترونية نيك أبشر وفق الخطوات التالية:
- ادخل على بوابة التوظيف أبشر.
- انقر فوق الوظائف المتاحة.
- اختيار وظائف الأمن العام.
- الترتيب على أساس شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- قبول شروط وأحكام الموعد.
- انقر فوق علامة الاختيار بجانب معايير الجائزة.
- انقر فوق إرسال الطلب.
- أضف المعلومات الشخصية لمقدم الطلب ، بما في ذلك: مثل كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والنوع والحالة المدنية
- انقر فوق موافق.
- أدخل معلومات المرشح في نموذج طلب الوظيفة.
- انقر على “التالي” ثم احفظ.
- قم بتحديد المؤهلات الأكاديمية التي يحملها المرشح للمنصب.
- قم بعد ذلك بتحميل الاوراق المطلوبة للتقديم.
- انقر فوق حفظ.
- انقر فوق عرض وحفظ ، ثم أرسل الطلب.
موعد التقديم على الأمن العام 1444 رجال رتبة جندي
تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي لوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لمنصب المديرية العامة للأمن العام برتبة عسكريين للرجال وقد تم تحديد موعد التسجيل على النحو التالي :
- سوف يكون التاريخ الخاص بالتقديم علي الامن العام يوم السبت 27 أغسطس 2022 وهذا اليوم سف يوافق التاسع والعشرين من محرم 1444 هـ.
- ومن المنتظر أن يكون آخر موعد للتقديم في الامن العام: سوف يكون يوم الخميس الاول من شهر سبتمبر 2022 وهذا سوف يوافق الخامس من شهر صفر 1444 هـ.
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