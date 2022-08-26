نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. رابط نتيجة السادس الاعدادي في العراق 2022 برقم الجلوس عبر epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في العراق عن نتيجة السادس الاعدادي فالطلاب يرغبون في معرفة درجاتهم في العام الماضي، حتى ينتقلون إلى مرحلة جديدة، ولهذا كثرت عمليات البحث عن النتيجة؛ خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن ظهور نتيجة الدور الأول لعام 2022.

رابط نتيجة الصف السادس الاعدادي العراق 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الاعدادي بشكل رسمي على موقع وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء عمليات التصحيح لأوراق الطلاب، حيث تمت عمليات التصحيح دون أي مشاكل أو صعوبات؛ بسبب أن الامتحانات كانت بسيطة وفي مستوي الطالب المتوسط،

وسوف توفر الوزارة النتيجة على موقع الوزارة بصيغة PDF يستطيع أي طالب الحصول عليها بكل سهولة؛ وذلك بسبب الخوف علي الطلاب من فيروس كورونا.

لذلك قامت الوزارة بتسهيل الحصول على النتيجة عن طريق الإنترنت من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة للحصول على النتيجة، وأضافت الوزارة أن نسبة نجاح الطلاب في الصف السادس الاعدادي العراق مرتفعة، ولا يوجد رسوب إلا عدد قليل جدا من الطلاب، حيث وصلت نسبة نجاح الطلاب في الصف السادس العراق إلى 90%، وهذا يعبر عن الرقي الذي وصل إليه التعليم في العراق؛ وذلك بفضل المجهود الرائع الذي تبذله وزارة التربية والتعليم في العراق.

طريقة الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادي العراق عام 2022

يستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادي العراق عام 2022 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يذهب الطالب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق.

يقوم الطالب بالضغط على أيقونة إعلان نتيجة الصف السادس الاعدادي.

يقوم الطالب بالضغط على رابط جوجل درايف الذي ظهر في صفحة الحصول على النتيجة.

يفتح الطالب جوجل درايف ويقوم باستخراج قوائم نتيجة الصف السادس المتوفرة بصيغة الPDF.

وبالتالي يبحث الطالب عن اسمه ورقم جلوسه وسط الأسماء الموجودة في القائمة ويخرج نتيجته وبذلك تكون نتيجة السادس الاعدادي في العراق قد تم إعلانها في جميع المحافظات العراقية؟