التسجيل في الأمن العام 1444 برتبة جندي للرجال وشروط التقديم

يبدأ السبت التسجيل في الأمن العام 1444 لشغل وظائف عسكرية برتة جندي، أعلنت عنها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية، والتي نشرت تفاصيل فتح التقديم على وظائف المديرية العامة للأمن العام من خلال بوابة القبول أبشر التوظيف، لمن يرغب من الشباب السعودي في التقديم على تلك الرتبة، بما يراعي ما تم تحديده من شروط عامة من تلك الشروط المؤهل الدراسي الذي سيكون عامل أساسي في قبول الأوراق والدخول للمنافسة على الوظيفة العسكرية.

مواعيد تقديم الأمن العام 1444 للرجال

سيكون بداية التسجيل في الأمن العام للرجال برتية جندي لأولى الإعلانات لطلب شغل الوظائف العسكرية، من يوم غدا السبت الموافق 29 محرم 1444، الموافق 27 أغسطس 2022، ويجب الالتزام بمواعيد التقديم للطلبات خلال الفترة التي تم الإعلان عنها والمقرر ان تنتهي يوم الخميس القادم، علماً بأن التسجيل سيكون متاح أمام المتقدمين طوال ساعات اليوم.

شروط التسجيل في الأمن العام 1444

يجب على من يريد التسجيل في الأمن العام للرجال برتبة جندي الالتزام بما جاء في شروط القبول والتسجيل عبر أبشر التوظيف كما يلي:

أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل المطلوب وهو شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة معادلة لها.

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية أصل ومنشأ، وقد تم استثناء من نشأ مع الوالدين أثناء قيامهم بخدمة الدولة في خارج المملكة.

أن يكون المتقدم من المتصفين بحسن السير والسلوك ويتمتع بسمعة طيبة وغير محكوم عليه بحكم يدينه في جرائم الشرف والأمانة.

ألا يكون قد سبق تعيين المتقدم على وظيفة تخضع للنظام العسكري.

يجب أن يتناسب الطول مع الوزن، على حسب ما جاء في اللائحة الطبية.

يجب ألا يكون متزوج من غير سعودية.

يجب اجتياز المتقدم كل الإجراءات والاختبارات المقررة للقبول .

بالنسبة للحاصلين على الشهادات من خارج السعودية يجب عليهم معادلتها من وزارة التعليم.

رابط أبشر توظيف للتقديم على وظائف الأمن العام

يمكن البدء في إرسال طلب التقديم على وظائف الأمن العام من باكر السبت بعد فتح أبشر التوظيف وهو الموقع الرسمي الذي سيكون علية رابط التسجيل ولا يوجد أي مواقع أخرى.