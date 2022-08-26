شروط الخدمة العسكرية للنساء بالكويت وكيفية التسجيل بالخطوات الكاملة

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شروط الخدمة العسكرية للنساء بالكويت ، منذ وقت الإعلان من قبل وزارة الدفاع الكويتية عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية للنساء بالكويت، وهي من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير حيث تعتبر فرصة عظيمة لمن تريد الالتحاق بالخدمة العسكرية لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها والتي تنوعت بين ضباط صف، أفراد حملة الشهادات الجامعية والدبلوم، وحملة شهادات الثاني عشر، وحملة شهادات الحادي عشر، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على أبرز شروط التسجيل بالخدمة العسكرية بالكويت، بالإضافة لمعرفة ما هي شروط التسجيل في أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وزارة الداخلية الكويت.
شروط الخدمة العسكرية للنساء بالكويت
تم الإعلان من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الدفاع الشيخ جابر العلي الصباح عن بدء فتح باب التسجيل والقبول لجميع النساء الكويتيات الراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية، فالأمر أصبح ليس مقتصرًا على تسجيل الرجال فقط بل أيضًا يمكن للنساء التسجيل في الخدمة العسكرية في الكويت، شرط استيفاء بعض الشروط للتسجيل جاءت كالآتي:-
- ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 عامًا.
- أن تكون كويتية الأصل والمنشأ وتحمل الجنسية الكويتية.
- اختيار الوظيفة المراد الالتحاق بها وإتمام التسجيل فيها مثل ضابط صف، أفراد، ضابط اختصاص.
- التسجيل في المجالات المتاحة والمتوفرة مثل الخدمات العسكرية، الخدمات الطبية.
شروط التسجيل في أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وزارة الداخلية الكويت
أيضًا وفرت أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وزارة الداخلية إمكانية التسجيل والقبول بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، حيث يتم استقبال كافة الطلبات عبر الخدمة الإلكترونية التي توفرها عبر موقع الوزارة، وتلك هي شروط ومتطلبات التسجيل في الأكاديمية كما جاء في نص المادة 27 من القرار الوزاري رقم 1130 لعام 2004 للائحة التنفيذية:-
- يجب أن تكون الطالبة كويتية الجنسية.
- تقديم شهادة الجنسية الكويتية الأصلية + صورة منها.
- تقديم شهادة الجنسية للوالدين + صورة عنها.
- تقديم شهادة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.
- إذا أحد الوالدين متوفين يجب إحضار شهادة الوفاة.
- تقديم شهادة الجنسية الخاصة بالزوج + صورة عنها إذا كانت متزوجة.
- شهادة الميلاد + صورتين.
- عدد 16 صورة أمامية حديثة مقاس 4×6.
- البطاقة المدنية الأصلية + 3 صور.
- تقديم النسخة الأصلية للمؤهل العلمي معتمدة من الجهة المختصة باللغة العربية + صورة من كشف الدرجات معتمد أيضًا.
- شهادة معتمدة بالحالة الاجتماعية مصدق من وزارة العدل إدارة التوثيقات الشرعية.
- شهادة لمن يهمه الأمر من كلًا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للقوى العاملة، ديوان الخدمة المدنية.
- كتاب إخطار بصمة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
- تقديم إقرار كتابي موقع عليه من المتقدمة وأيضًا من ولي الأمر بالموافقة على قيام من تكلفة الأكاديمية بالاطلاع على أي تقارير سلوكية أو صحية تخصها، لدى أي جهة تعليمية أو علاجية.
- علمًا بأن الأكاديمية لها الحق في طلب أي أوراق أو مستندات أخرى ترى أنها مهمة ومطلوبة لإتمام التسجيل حسب حالة المتقدمة.
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