روسيا تعد مشروع قانون ينظم دخول وإقامة الأجانب داخل البلاد

وقال ميدفيديف، فى اجتماع لمجلس الأمن الروسى بشأن سياسة الهجرة، إن بعض القضايا فى هذا المجال لها طبيعة منهجية، الأمر الذى يجعلها تحتاج إلى آلية متكاملة لمعالجتها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأضاف: "لذلك يجرى إعداد مشروع قانون شامل جديد ينظم شروط دخول وخروج الأجانب وأقامتهم فى بلادنا"، مٌشيرًا إلى أن المشروع سيمنع التهديدات الخطيرة التى قد تنجم عن الأوضاع الراهنة فى البلاد.
كما أوضح إلى أن "التحكم فى القواعد المتعلقة بدخول وإقامة المهاجرين داخل أراضى روسيا جزء لا يتجزأ من النظام الأمنى على أرض دولتنا، نحن نعمل فى بيئة مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبل بضع سنوات، وهذا يجب أن يُؤخذ فى الاعتبار".
يُشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.
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