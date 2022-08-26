رئيس بيلاروسيا: الولايات المتحدة تحلم بحل الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وأشار لوكاشينكو -فى تصريحات صحفية- إلى أن بولندا اقترحت مؤخرا حل الاتحاد الأوروبى، وقال "هذا هو حلم الولايات المتحدة فقد بدأ الصراع بين أوروبا والولايات المتحدة عندما ظهر اليورو ليكون العملة البديلة للدولار، لذلك هذه مجرد البداية"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.

وأضاف الرئيس البيلاروسى: "إن مستقبل أوروبا يكمن فقط فى التعاون مع بيلاروسيا وروسيا، حيث تتوفر كل الموارد ويمكن شراؤها واستخدامها، سوف نعيش ونعمل معا وستكون الولايات المتحدة خارج الصورة وهذا ما يخشونه، إن مستقبل أوروبا يكمن فى التعاون معنا إذا كانوا يريدون أن يعيشوا"، على حد تعبيره.