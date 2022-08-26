بالذخيرة الحية.. الصين تجرى تدريبات جديدة حول تايوان

جدة - نرمين السيد - وذكرت القيادة - فى بيان أصدرته اليوم الجمعة - أن القوات متعددة الخدمات التابعة للجيش الصينى شاركت فى دورية أمنية للجاهزية القتالية وكذلك تدريبات قتالية فى المياه والمجال الجوى حول جزيرة تايوان، وفقا لما أورده الموقع الرسمى لشبكة "سى جى تى إن" التليفزيونية الصينية.
وأضاف البيان أن هذه العملية العسكرية تم تنظيمها على أساس تغيرات الوضع عبر مضيق تايوان.
وأكدت القيادة أن قواتها ستواصل التدريب على الاستعداد القتالى لحماية السيادة والأمن للصين والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.
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