موعد مشاركة مواطنى الاتحاد الأوروبى بالنمسا فى الانتخابات الرئاسية

وذكرت اللجنة- فى بيان، اليوم- أنه جارٍ فرز وحصر من يحق لهم التصويت فى الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن النمسا لديها إشكالية خاصة تزداد يوما بعد يوم لأن النمو السكانى ناتج بشكل أساسى عن الهجرة ولكن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت لا يتزايد بشكل متناسب.
وأوضحت أنه فى انتخابات المجلس الوطنى "البرلمان" فى عام 2002 كان 5.9 مليون شخص من أصل ثمانية ملايين لهم حق التصويت، ولكن بحلول انتخابات المجلس الوطنى لعام 2019 ارتفع عدد السكان بما يقرب من مليون نسمة لكن عدد الناخبين الذين لهم حق التوصيت ارتفع فقط بنحو نصف مليون شخص إلى 6.4 مليون نسمة.
ولفتت إلى أن 1.4 مليون نسمة فوق سن 16 لا يمكنهم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى أكتوبر المقبل، لأنهم لا يملكون الحق فى التصويت بدون الحصول على الجنسية النمساوية.
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية فى النمسا تعقد يوم 9 أكتوبر القادم، ويتنافس فيها 23 مرشحا يتقدمهم الرئيس الحالى ألكسندر فان دير بيلين، الذى يسعى لولاية ثانية فى السلطة مدتها 6 سنوات.
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