وأفادت قناة العربية نقلا عن وسائل إعلام محلية مغربية، أن الطفل كان يلعب أمام منزل أسرته، ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه فى بئر يبلغ عمقها حوالى 20 مترا، بمنطقة "أحد بو موسى التابعة لإقليم الفقيه بن صالح".
وأشارت مصادر إعلامية مغربية إلى أن "عمق البئر يتجاوز 46 مترا"، مؤكدة أن ضيق وعمق البئر تسببا فى استغراق عملية إنقاذ الطفل وقتا أطول، حيث انتشلت الأجهزة المعنية جثة الضحية بعد حوالى ساعتين من سقوطه بالبئر.
وكانت فرق الإسعاف المغربية قد أخرجت الطفل ريان فى 5 فبراير الماضى، ميتا من البئر التى ظل عالقا فيها لمدة خمسة أيام، بعدما أثارت الحادثة تعاطفا غير مسبوق على صعيد عالمى.
يذكر أن الحكومة المغربية كانت قد وافقت فى وقت سابق على مقترح قانون لمعاقبة "كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائى أو تجويفات أو ممر أرضى أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا"، حسبما أوردته وسائل إعلام محلية.
ووفقا للقانون المقترح يعاقب المخالف بـ"الحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مأساة ريان تتكرر.. سقوط طفل مغربى فى بئر بجوار منزل أسرته وهذا مصيره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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