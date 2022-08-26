مأساة ريان تتكرر.. سقوط طفل مغربى فى بئر بجوار منزل أسرته وهذا مصيره

جدة - نرمين السيد - لقى طفل مغربى يبلغ من العمر حوالى عامين، حتفه، عقب سقوطه فى بئر بجوار منزل أهله بإقليم الفقيه بن صالح فى المغرب، مساء الخميس. ما أعاد للذاكرة حادثة "الطفل ريان" التى شغلت الرأى العام المغربى والعربى وحتى العالمى قبل أشهر.





وأفادت قناة العربية نقلا عن وسائل إعلام محلية مغربية، أن الطفل كان يلعب أمام منزل أسرته، ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه فى بئر يبلغ عمقها حوالى 20 مترا، بمنطقة "أحد بو موسى التابعة لإقليم الفقيه بن صالح".

وأشارت مصادر إعلامية مغربية إلى أن "عمق البئر يتجاوز 46 مترا"، مؤكدة أن ضيق وعمق البئر تسببا فى استغراق عملية إنقاذ الطفل وقتا أطول، حيث انتشلت الأجهزة المعنية جثة الضحية بعد حوالى ساعتين من سقوطه بالبئر.

وكانت فرق الإسعاف المغربية قد أخرجت الطفل ريان فى 5 فبراير الماضى، ميتا من البئر التى ظل عالقا فيها لمدة خمسة أيام، بعدما أثارت الحادثة تعاطفا غير مسبوق على صعيد عالمى.

يذكر أن الحكومة المغربية كانت قد وافقت فى وقت سابق على مقترح قانون لمعاقبة "كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائى أو تجويفات أو ممر أرضى أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا"، حسبما أوردته وسائل إعلام محلية.

ووفقا للقانون المقترح يعاقب المخالف بـ"الحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط".