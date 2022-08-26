«العمل القسرى فى زمن الحرب» قضية تناقشها اليابان وكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - أجرى دبلوماسيون من كوريا الجنوبية واليابان محادثات فى طوكيو، اليوم الجمعة، لمناقشة قضية العمل القسرى فى زمن الحرب، ويسعى البلدان إلى تجاوز المظالم التاريخية فى مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة التى تمثلها كوريا الشمالية.





وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء "يونهاب"، اليوم الجمعة- أن لى سانج-ريول المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية التقى مع نظيره اليابانى تاكيهيرو فوناكوشى، وسط المخاوف من أن الإجراءات القانونية الجارية فى كوريا الجنوبية، والتى قد ينجم عنها تصفية أصول الشركات اليابانية لتعويض الضحايا، يمكن أن تؤدى إلى زيادة التوتر فى العلاقات بين سول وطوكيو.

وأضافت الوزارة أن "لى" أكدت جهود "سول" لتعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة قضية العمل القسرى، ودعا اليابان مرة أخرى لإظهار رد فعل صادق لحل القضية، ووصفت الوزارة الاجتماع الأخير بأنه جزء من التواصل المستمر للتوصل إلى "حل معقول" للقضية.

وأشارت إلى أن المديرين العامين اتفقا على أنه من المهم للسلطات الدبلوماسية فى البلدين أن تواصل الاتصالات لاستعادة وتحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.

وفى نفس الإطار، وبحسب مسؤول فى الخارجية الكورية، أخبر "لى"- خلال الاجتماع الذى استمر ساعتين- نظيره "فوناكوشى" عن خطط التعويض المحتملة التى تمت مناقشتها فى الهيئة المشتركة بين القطاعين العام والخاص، والتى بدأت فى أوائل يوليو الماضى، وخطة سول للتوصل إلى حل يراعى آراء الضحايا.

وبحسب "يونهاب" من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الكورية، قريبًا، حكما بإجبار شركة "ميتسوبيشى" المحدودة للصناعات الثقيلة على بيع أصولها فى كوريا الجنوبية لتعويض الضحايا الكوريين، وقد تؤدى تصفية أصول الشركة اليابانية إلى إعاقة جهود إدارة الرئيس الكورى الجنوبى"يون سيوك-يول" لتحسين العلاقات المتوترة مع اليابان، والتى حذرت من عواقب صدور ذلك الحكم.

وأضافت أن الخلاف الدبلوماسى حول هذه القضية الشائكة بدأ بعد أن أصدرت المحكمة العليا أحكامًا غير مسبوقة فى عام 2018، حيث ألزمت الشركات اليابانية بتسديد تعويضات لضحايا العمل القسرى، ثم فرضت اليابان قيودًا على بعض صادراتها إلى كوريا الجنوبية فى إجراء انتقامى.

وأشارت إلى أن اليابان تزعم أن جميع قضايا التعويضات المتعلقة بالحقبة الاستعمارية ؜1910-1945 تمت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965 التى وقعها البلدان لتطبيع العلاقات.