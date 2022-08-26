ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 599.5 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و482 ألفا و552 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 94 مليون حالة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.3 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و43 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ683 ألفا و233 حالة وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 527 ألفا و556 حالة وفاة.