البحرية البحرينية تتسلم مسؤولية قيادة قوة الواجب المختلطة

جدة - نرمين السيد - سلمت القوة البحرية الكويتية سلاح البحرية الملكى البحرينى، مسؤولية قيادة قوة الواجب المختلطة "152 CTF"، خلال حفل مراسم استلام وتسليم قيادة القوة أقيم فى مقر مركز الإسناد البحرى الأمريكى بالعاصمة البحرينية المنامة.





وقالت وزارة الدفاع الكويتية، فى بيان اليوم الجمعة، إن قائد القوات البحرية فى القيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الأدميرال براد كوبر، رعى الحفل بحضور رئيس هيئة أركان قوة دفاع البحرين الفريق الركن ذياب النعيمى وآمر القوة البحرية الكويتية العميد الركن بحرى هزاع العلاطى وعدد من كبار القادة العسكريين ممثلى أعضاء قوة الواجب.

وألقى الأدميرال كوبر كلمة شكر فيها قائد قوة الواجب العميد الركن بحرى سيف الهملان من القوة البحرية الكويتية والفريق العامل معه على جهوده المبذولة خلال فترة استلامه مسئولية قيادة قوة الواجب المختلطة، متمنيا له التوفيق والنجاح.

يذكر أن دولة الكويت ممثلة بالقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل استلمت مسؤولية قيادة قوة الواجب المختلطة ثمانى مرات وكان أول استلام لمسؤولية قيادتها عام 2010.