مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثالثة معاهد وكليات الشعبة الأدبية والعلمية موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثالثة تعد المرحلة الأولي للتنسيق أو ما تعرف بمرحلة كليات القمة لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة، وكذلك طلاب الشعبة الأدبية، هي أهم المراحل في البداية يأتي بعدها في المقدمة المرحلة الثانية والثالثة للتنسيق، وحيث تعد المرحلة الثالثة هي آخر مراحل التنسيق ولذلك يهتم الطلاب بمعرفة المؤشرات التي من المتوقع أن تكون لكليات ومعاهد المرحلة الثالثة للتنسيق، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم هذه التوقعات.

تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثالثة تتشابه معظم نسب النجاح ودرجات الثانوية العامة لهذا العام 2022، مع معدلات ونسب النجاح للعام الماضي 2021، ولذلك من المتوقع بنسبة كبيرة أن يكون تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2022 مشابه لمؤشرات التنسيق مع العام الماضي، وسوف نوضح لكم أهم التوقعات لتنسيق المرحلة الثالثة كالتالي.

• من الكليات المتوقع أن تكون في تنسيق المرحلة الثالثة كلية تربية رياضية للشعبة الأدبية والعلمية.

• وكلية التربية النوعية في محافظة طنطا للشعبة الأدبية.

• كلية تربية طفولة في بعض الجامعات للشعبة الأدبية مثل جامعة الوادي الجديد.

• كلية خدمة اجتماعية لشعبة أدبي وعلمي.

• ومن المعاهد أيضا أن تكون في المرحلة الثالثة معهد العلوم الإدارية.

• ولكن لأبد من التنبيه أن كل هذه المؤشرات طبق ضمن التوقعات وأنه لم يتم التصريح بشكل رسمي عن تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.

خطوات ترتيب الرغبات في المرحلة الثالثة

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم الطلاب والتسجيل في موقع وزارة التعليم العالي لتقليل الإغتراب والإتنقال بين كلية إلى أخرى وذلك بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وفتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٢، وسوف يتم التسجيل للطلاب لتقليل الإغتراب من يوم ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ إلى أخر الأسبوع.

بما أنه تعد المرحلة الثالثة هي آخر مراحل التنسيق فلابد من الانتباه بشكل جيد عند ترتيب الرغبات ونوضح لكم خطوات ترتيب الرغبات كالتالي.