نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق المرحله الثالثة 2022 لطلاب الثانوية وتنسيق الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق في المقال التالي
يضع الطلاب كل أولوياتهم في هذه المرحلة في التنسيق الخاص بالكليات وقد بدأ الكثير من الطلبة بالفعل بتسجيل الرغبات الخاصة بهم على الموقع الذي خصصته الوزارة لذلك، وعلى الرغم من ذلك فإن طلاب المرحلة الثالثة قد بدأ كل منهم بالتساؤل عن المؤشرات الخاصة بالتنسيق، كما تزايدت تساؤلات طلاب الدبلومات الفنية عن التنسيق الخاص بهم، ولذلك فإننا في هذا الموضوع سوف نقوم بتوفير كل المعلومات عن تنسيق المرحلة الثالثة، كما أننا سوف نقوم بتوفير كل المعلومات عن تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022، وفي إطار هذا الشأن إليكم كل التفاصيل بالكامل.
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة
يهتم طلاب المرحلة الثانوية كل عام بعد انتهاء الاختبارات بالمؤشرات التي تعلن عنها الوزارة للتنسيق والتقديم في الكليات المختلفة ويجلس الطلاب وهم على أهبة الاستعداد للجديد الذي يتعلق بأمور التنسيق وفي الوقت الحالي وبعدما أنهى طلاب المرحلة الأولى والثانية تسجيل الرغبات الخاصة بهم فإن طلاب المرحلة الثالثة قد أصبحوا ينتظرون المؤشرات الخاصة بالتنسيق والتي تشير في الوقت الحالي إلى أن النسبة الخاصة بالتنسيق من المحتمل أن تصل إلى 50% في هذا العام وبهذا الشكل تصبح هذه النسبة قريبة بشكل كبير من مؤشرات العام الماضي.
تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022
يستطيع طلاب الدبلومات الفنية الآن أن يقوم كل منهم بالدخول على الرابط الخاص بالتنسيق والتسجيل فيه حيث قد بدأت الوزارة في رفع الرابط الخاص بها لكي تبدأ في استقبال تقديم الطلاب على الموقع الإلكتروني الخاص بهم وقد قامت الوزارة بالإعلان عن القرارات التالية:
- يستطيع الطلبة الحاصلين على مجموع يصل إلى 70% التسجيل في مكتب التنسيق.
- يستطيع الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية أن يقوم كل منهم بالتسجيل في مكتب التنسيق طالما كان كل طالب منهم حاصل على مجموع لا يقل عن 75%.
- يتم قبول نسبة من الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية المختلفة في الكليات التي قد سمحت لهم الوزارة بالتقديم فيها فقط بنسبة لا تزيد عن 10% وهذه النسبة تحدد من خلال أولوية الأشخاص الذين يستحقون هذه المقاعد في الكليات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشرات تنسيق المرحله الثالثة 2022 لطلاب الثانوية وتنسيق الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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