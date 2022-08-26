مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة.. وما هي كليات المرحلة الثالثة في تنسيق أدبي علمي

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة، الكثير من طلاب الذين حصلوا على مجموع ٥٠% في الشهادة الثانوية العامة ٢٠٢٢، في حالة قلق وتوتر من ناحية تنسيق الجامعات الحكومية ٢٠٢٢، ويرغبون في معرفة الفرص المتاحة لهم من خلال تنسيق المرحلة الثالثة سواء كليات أو معاهد، ونظراً لحدوث تشابه في مجاميع الثانوية العامة للعام الماضي وهذا العام فتوجد توقعات تشابه الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثالثة وإتاحة الكثير من المعاهد العليا والكليات.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة وفي العام الماضي كان الحد الأدنى فى تنسيق المرحلة الثالثة بنسبة نجاح ٥٠% وهو مجموع ٢٠٥ درجة، وسوف يتيح للطلاب هذا العام بنسبة كبيرة فرصة الإلتحاق بالمعاهد العليا والكليات في القاهرة وجميع المحافظات وذلك نظراً لوجود تشابه كبير في نسبة النجاح والمجاميع.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمى عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2022، وكان يوم الخميس الماضى الموافق 11 أغسطس 2022 واستمر لمدة خمس أيام،حتى يوم الأثنين 15 أغسطس 2022، وسيتم بدأ المرحلة الثانية من التنسيق بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2022، وقد وفرت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمى معامل الحاسبات بالكليات أو عن طريق الكمبيوتر الشخصى للطالب وذلك للتقديم لتسجيل الرغبات من أجل الإلتحاق بالكليات.

كليات المرحلة الثالثة

تنسيق جامعات المرحلة الثالثة هناك الكثير من المعاهد والكليات الشاغرة لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٢، والذين قد حصلوا على نسبة نجاح ٥٠% أو ٥١%، إذا كان التنسيق هذا العام مشابه للعام الماضي فأبرز هذه الكليات والمعاهد مايلي:

● كلية التربية الرياضية بنين في محافظة المنوفية بشبين الكوم بمجموع ٢٠٦.٥.

● كلية التربية الرياضية بنات جامعة جنوب الوادي بمجموع ٢٠٦.

● معهد العلوم الإدارية بالوادي قسم المحاسبة بمجموع ٢٠٦.

● كلية التربية النوعية قسم فنيه طنطا بمجموع ٢٠٦ درجة.

● كلية التربية الرياضية بنين جامعة طنطا بمجموع ٢٠٦ درجة.

● كلية تربية طفولة جامعة الوادي الجديد بمجموع ٢٠٦ درجة.

● كلية التربية الرياضية بنين جامعة أسوان بمجموع ٢٠٦.

● كلية التربية الرياضية بنات جامعة أسيوط ٢٠٦ درجة.

● المعهد العالي للخدمة الإجتماعية جامعة المنصورة بمجموع ٢٠٦ درجة.

● كلية التربية النوعية الفنية جامعة المنصورة بمجموع ٢٠٦.

● كلية التربية الرياضية بنين جامعة الفيوم بمجموع ٢٠٥.

● كلية التربية الرياضية بنات جامعة الفيوم بمجموع ٢٠٥.

● كلية التربية الرياضية بنين جامعة المنيا بمجموع ٢٠٥ درجة.

● المعهد العالي خدمة إجتماعية جامعة بنها بمجموع ٢٠٥.

● كلية التربية الرياضية بنات جامعة المنيا بمجموع ٢٠٥ درجة.

● معهد عالى خدمة إجتماعية جامعة سوهاج بمجموع ٢٠٥ درجة.

● المعهد الفني فنادق قنا بمجموع ٢٠٥ درجة.

● المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بكفر الشيخ بمجموع ٢٠٥ درجة.

خطوات ترتيب الرغبات علي موقع التنسيق