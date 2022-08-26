اندلاع حريق هائل فى عبارة فلبينية تقل 82 شخصا 

جدة - نرمين السيد - اندلع حريق هائل فى عبارة فلبينية، كانت تقل 82 راكبًا بجانب طاقمها أثناء اقترابها من ميناء جنوب مانيلا، اليوم الجمعة، حيث تم إنقاذ ما لا يقل عن 73 شخصًا ممن كانوا على متنها، حسبما أفاد مسؤولو خفر السواحل.





ووفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس"، قال خفر السواحل الفلبينى، إن جهود البحث والإنقاذ مستمرة بعد حلول الظلام لركاب وطاقم عبارة آشيا فلبينز، وهى سفينة شحن وركاب مشتركة بين الجزر قادمة من جزيرة ميندورو القريبة. وبحسب الوكالة، أظهر تسجيل مصور نشره خفر السواحل ألسنة لهب ودخانا أسود يتصاعد من العبارة التى كانت بالقرب من سفن أخرى قبالة ميناء باتانجاس. بينما لم يتضح سبب الحريق حتى الآن. وأشار خفر السواحل الفلبينى، إلى أن العبارة يمكن أن تحمل نحو 400 راكب، حيث كانت هناك حالات فى الماضى لعبارات تحمل ركابًا غير مسجلين فى تحد للوائح.

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